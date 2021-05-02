Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 мая: 4 256,3101 руб/1 г золота и 62,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 1 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 256,3101 руб.

1 грамм серебра - 62,2600 руб.

1 грамм платины - 2 909,2500 руб.

1 грамм палладия - 7 178,0601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,3300 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6399 р. (0,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 173,5200 р. (2,48%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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