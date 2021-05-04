ПСБ: День инвестора Газпрома

Газпром провел День инвестора после публикации отчета за 4 кв. и 2020 г. Ключевые моменты: ожидается рост выручки на 16% - до 7,3 трлн рублей, EBITDA должна вырасти на 9,3%, до 1,604 трлн рублей. Также Газпром прогнозирует переход свободного денежного потока к положительным значениям – 174 млрд руб. Капзатраты ожидаются на уровне 1,5 трлн руб. Мы оцениваем данные прогнозы умеренно положительно, полагая, что результаты Газпрома по факту могут оказаться даже лучше на фоне восстановления ценовой конъюнктуры на рынке газа и наращивания поставок. Мы рекомендуем акции Газпрома к покупке с таргетом в 281 руб./акцию.

Вчера Газпром провел День инвестора в режиме онлайн и дал основные прогнозы на текущий год. Так, выручка ожидается в размере 7,35 трлн руб., EBITDA – 1,6 трлн руб., свободный денежный поток – 174 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA может снизиться до 1,8x (с 2,6x в 2020). Объем капитальных вложений 2021 г. составит 1,51 трлн руб. Отметим, что эти ожидания основаны на консервативных предположениях об экспортных ценах на уровне 170 долл./1 тыс. куб.м и объемах экспорта в Европу в 183 млрд куб. м.

Газпром также дал достаточно оптимистичные ожидания по долгосрочному спросу на газ – на фоне падения добычи в Европе и возможности использования природного газа для производства низкоуглеродного водорода. Потенциал экспорта природного газа в Европу и Китай к 2030 году Газпром оценил в 550 млрд куб.м в год с текущих 471 млрд куб. м.

На наш взгляд, результаты Газпрома в 2021 г. по факту могут оказаться выше озвученных, учитывая, что заложены достаточно консервативные ориентиры. Наш прогноз предполагает, что средняя экспортная цена на газ составит 230-245 долл./1 тыс.куб.м, а объемы экспорта в Европу мы закладываем на уровне 200 млрд куб.м. Это позволяет нам ожидать выручку в 2021 г. на уровне 8,2 трлн руб., а EBITDA – 2 трлн руб.

Мы позитивно смотрим на перспективы Газпрома в этом году и подтверждаем рекомендацию «покупать» с таргетом в 281 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»