«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи сохраняет шансы выйти в плюс по итогам последних апрельских торгов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,3% вслед за фьючерсами на американском премаркете. Цены на нефть также движутся вниз, хотя и остаются вблизи годовых максимумов. Однако способность Brent в ближайшие недели преодолеть зону сопротивления $67-70 под вопросом.

Основной риск связан с постепенным смягчением ограничений на добычу нефти, предусмотренных последними изменениями в соглашении ОПЕК+. В то же время российские власти заявили о планах установить лимит на экспорт бензина, что позволит частично сгладить указанный риск.

Среди позитивных драйверов отметим балансировку спроса/предложения на сырьевом рынке, а также монетарные меры стимулирования инвестиционной активности. Воздействие этих факторов позволяет рассчитывать, что после краткосрочной коррекции растущий тренд на рынке возобновится. Целевой диапазон для индекса Мосбиржи по итогам первого полугодия: 3600-3800 пунктов. Курс ЦБ РФ на ужесточение денежно-кредитной политики и ослабление поддержки цен на нефть, обусловленное пересмотром параметров сделки ОПЕК+, дают основание для прогноза снижения широкого рынка в более отдаленной перспективе.

Акции Татнефти частично отыграли потери последних торговых дней. Между тем компания переоценена по ключевым финансовым и операционным мультипликаторам и испытывает негативное воздействие отмены льгот по НДПИ, давление на нее оказывает и необходимость ограничивать добычу в рамках соглашения ОПЕК+. В связи с этим динамика акций Татнефти в основном зависит от динамики цен на нефть. Фактором поддержки для этих бумаг выступает эффект поправок к закону о налоге на дополнительный доход, значительное улучшение долгосрочных прогнозов показателей ресурсной базы и высокая эффективность бизнеса. В то же время Татнефть решила выплатить в виде дивиденда 50% чистой прибыли, что оказалось на 30% ниже, чем ожидали инвесторы. В этой связи оценка справедливой стоимости компании может быть понижена на 3-8%. Падение котировок обычки и префов Татнефти, отмечавшееся в последние дни, на наш взгляд, завершено. Коррекция была обусловлена главным образом техническими факторами

Акции Полюса и Полиметалла торгуются хуже рынка. Давление на их котировки оказывает нестабильная динамика цен на драгметаллы. Однако на данный момент дальнейший потенциал снижения котировок основных рынков сбыта этих компаний выглядит ограниченным. К тому же новостной фон для Полюса и Полиметалла улучшается. Полюс сообщает, что его доказанные и вероятные запасы золота в соответствии с кодексом JORC на конец 2020 года увеличились на 71%, до 104 млн тройских унций. В свою очередь, Полиметалл в ходе прошедшего 27 апреля дня инвестора сообщил о росте своих запасов на 10%.

До конца текущей сессии прогнозируем возвращение отечественного фондового рынка в зеленый сектор. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3550-3590 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,20-74,95 и 90,25-90,80 соответственно.