ИАЦ «Альпари»: Прогноз на май по основным финансовым рынкам

Макроэкономика

Политика новой американской администрации оказалась более жесткой в отношении почти всех мировых ключевых игроков. Однако вряд ли она пока готова спровоцировать значительную турбулентность на фондовых и сырьевых рынках. Поэтому падения котировок американских акций ждать стоит не ранее лета. Чистые международные резервы Банка Турции стремятся к нулю, поэтому масштабный финансовый кризис в Турции способен обрушить рынки акций и валюты развивающихся стран.В случае гипотетической сделки между Путиным и Байденом, можно ожидать значительного укрепления рубля и ключевых российских фондовых индексов. На данный момент Россия добилась серьезных успехов в уходе от доллара — доля американских облигаций в резервах Банка России составляет менее 1%.

Рубль

Российский рубль встретит май стабильно и устойчиво. В пользу сохранения курса рубля без ярких изменений играют сразу несколько факторов — от неплохой конъюнктуры в секторе нефти, где баррельBrentторгуется в пределах $66-67, до локальной и временной слабости доллара на мировой арене.Инфляция в России продолжает расти, что оказывает на курс рубля определенное давление. В апреле инфляция может составить 0,7-0,8%, в мае — около 0,6%. В мае доллар США останется в проторгованном диапазоне 74-77 руб., евро сохранится в рамках 89,50-93,00 руб. С начала года американская валюта никак не изменилась, несмотря на сильнейшую волатильность на протяжении этих четырех месяцев. Год начался с отметки 74,13 руб. за доллар, и к концу апреля курс примерно там же. Евро с начала 2021 года снизился на 1% к рублю.

Нефть

С 1 мая страны-участницы ОПЕК+ в общей сложности увеличат добычу на 350 тыс. баррелей в сутки. Увеличение производства не должно негативно сказаться на цене нефти, поскольку мировой спрос восстанавливается. «Бычьим» фактором для нефтяного рынка в мае может стать сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, например, новые атаки йеменских повстанцев на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В западных СМИ появляются предположения о том, что США и Иран уже в мае могут возобновить переговоры по ядерной сделке. На нефтяномрынкев связи с этим вполне возможны резкие колебания. Мы ожидаем, что ценаBrentв мае может колебаться в коридоре $63-69 за баррель. Дефицит предложения более вероятен, чем избыток.

Биткоин

С начала года биткоин подорожал на 88%, до $54449. НаBinanceмаксимум зафиксирован на отметке $64829. Капитализациякрипторынкасоставляет $2,122 трлн, биткоина – $1,016 трлн. За счет подорожания топовыхальткоиновдоля биткоина снизилась до 49,25%.После падения до $46930 цена восстановилась на 20%, до $56428. Покупателям нужно проскочить $58000, что позволит нивелировать «медвежьи» настроения, которые появились в середине апреля.Активная фаза роста биткоина ожидается после 9 мая. Однако быстро расти тоже нельзя, так как при возвращении цены к уровню $65 тыс., покупатели могут столкнуться с новыми продажами (фиксация прибыли по длинным позициям). Ключевая поддержка биткоина находится на уровне $46800. Если она не устоит, то в мае биткоин ожидает новый обвал с целью в районе $38 тыс.

Валюты СНГ

В апреле, с 31 марта по 30 апреля, число валют стран бывшего СССР снизившихся и укрепившихся к доллару США разделилось поровну. Рост показали пять валют: белорусский рубль (+2,44%), армянский драм (+2,02%), российский рубль (+1,77%), молдавский лей (+1,17%) и украинская гривна (+0,49%). Среди снизившихся к доллару за месяц валют присутствуют также пятеро: грузинский лари (-1,12%), казахстанский тенге (-0,80%), узбекский сум (-0,32%), таджикский сомони (-0,05%) и киргизский сом (-0,02%). Укреплению части валют к доллару способствовало снижение самого доллара на мировом рынке. Апрель был богат на решенияцентробанков, которые разделили рынок валют СНГ на лидеров и аутсайдеров.В маенекоторые валюты могут продолжить коррекцию.В Грузии доллар может подорожать до 3,49 лари, а в Казахстане – до 431 тенге. В свою очередь, в Беларуси доллар может снизиться до 2,50 бел. руб.