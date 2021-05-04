«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может снова превысить 3600 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые площадки в пятницу не демонстрируют единого тренда. В США после открытия основной сессии наблюдается снижение ключевых индикаторов до 0,5%: инвесторы фиксируют прибыль после бурной недели, на которой успешно отчитались Tesla, Microsoft, Alphabet, Visa, Apple, Facebook. В Европе, где сезон отчетов тоже проходит в позитивном ключе, сегодня наблюдается рост до 0,6%. Азия завершила неделю коррекцией на уровне около 0,8%. Рынки развивающихся стран в среднем теряют более 1%.

Общее коррекционное настроение охватило и сырьевые площадки. Так, нефть сегодня теряет около 2%, отступая с $68 до $66,5 за баррель марки Brent. От текущих уровней открывается возможность для дальнейшего краткосрочного снижения в зону $65-66, однако, согласно базовому сценарию, на следующей неделе нефть продолжит дорожать и вернется к $68-69 не позднее среды.

Российский долларовый индекс акций РТС сегодня проседает более чем на 1%. Это вторая подряд сессия со столь сильным снижением. Сохранение негативного тренда на следующей неделе маловероятно. В ближайший торговый день рынок, скорее всего, продемонстрирует отскок вверх, в диапазон 1500—1550. За первую неделю мая рынок способен закрепиться в верхней части коридора 1500–1600 пунктов.

Индекс Мосбиржи ведет себя менее волатильно, чем РТС: снижение котировок компенсируется за счет ослабления рубля. Индикатор в течение дня торговался в коридоре 3530–3580 пунктов и к вечеру сохраняет позиции вблизи 3550 пунктов. На следующей неделе весьма вероятен повторный выход на отметку 3600, что возможно уже в ближайшие пару сессий.

Явных лидеров и аутсайдеров сегодня на торгах нет. Позитивную динамику демонстрируют энергетические компании и банки: МРСК ЦП (+2%), ВТБ (+2%), TCS (+2%), ТГК-2 (+1,7%). Снижаются девелоперы и отдельные бумаги потребительского и сырьевого секторов: НОВАТЭК (-2,7%), М.видео (-2,7%), ЛСР (-2,6%). На текущих уровнях интересно смотрятся бумаги застройщика ЛСР, которые отошли на минимумы месяца. Потенциал восстановления в ближайшие две недели может составлять до 6%.

На валютном рынке ситуация снова не в пользу рубля. Инвесторы выходят из российской валюты перед длинным выходными и потенциально волатильными сессиями между майскими праздниками. Доллар держится выше 75 за единицу, евро — выше 90,5. Основные валютные пары вернулись на свои средние значения этой недели, не позволив рублю укрепиться слишком сильно. Однако в начале мая весьма вероятен рост российской валюты. Доллар может обновить локальный минимум около 74 за единицу, евро будет стремиться к 89,5 в ближайшие две сессии.