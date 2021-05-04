ИАЦ «Альпари»: Рынок выходит из позиций перед выходными

В пятницу российские инвесторы фиксируют прибыль перед длинными выходными. Так происходит каждый год перед майскими праздниками. В этом году у части населения каникулы очень длинные, но биржа работает по своему расписанию и будет почти всегда доступна.

Индекс МосБиржи отступает к 3546 пунктам, нижней границе обозначенного ранее краткосрочного диапазона, и может отойти к 3535 пунктам. Индекс РТС снизился к 1490 пунктам и может скорректироваться вплоть до 1475 пунктов. В этом волатильном апреле рублевый индикатор почти не изменился, символически вырос. Индекс РТС прибавил 0,8%.

Сырьевая конъюнктура умеренная, баррель североморской смеси стоит $67,55 и может колебаться в пределах $67-68. В целом нефть выглядит перекупленной и может корректироваться серьезнее. За апрель баррель Brent подорожал на 7,3%.

Доллар США к вечеру прибавляет в весе и торгуется около 74,93 руб. Важно закрепиться выше 75,00, тогда «американец» сможет плавно вернуться в диапазон 75,50-77,50, где ему и место. Последнее укрепление рубля смотрится безосновательным и чрезмерным, самое время выровнять позиции. Евро стоит 90,49 руб. и балансирует все в тех же границах 90-92 руб.

На следующей неделе Минфин пропустит среды для аукционов по размещению ОФЗ и вернется к ним только 12 мая. За апрель доллар США снизился в паре с рублем на 1%, курс евро вырос на 2,1%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»