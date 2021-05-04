«Фридом Финанс»: Присутствует риск коррекции

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

В пятницу, 30 апреля, американские фондовые площадки закрылись в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,72%, до 4181 пунктов, Dow Jones потерял 0,54%, Nasdaq снизился на 0,85%. В последний день месяца инвесторы предпочли зафиксировать часть позиций, несмотря на позитивную макростатистику и уверенные квартальные результаты корпораций. Сектор энергетики потерял 2,72% на фоне коррекции нефти, технологический сектор также выглядел уязвимым, снизившись на 1,43%. Защитный сектор коммунальных услуг вырос на 0,76%.

Twitter (TWTR: -15,2%) сообщил о квартальной выручке на уровне консенсус-прогноза, в то время как рост активной аудитории не оправдал ожиданий.

Производитель микрочипов Skyworks Solutions (SWKS: -8,4%) продемонстрировал уверенные результаты, но ожидания инвесторов были завышенными. Кроме того, валовая маржинальность оказалась немного хуже прогнозов.

Финансовые показатели Fortinet (FTNT: +4,5%), поставщика решений в области кибербезопасности, превысили ожидания инвесторов. Спрос на решения компании оказался максимальным за 5 лет.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Несмотря на то, что пик сезона отчетов был пройден на прошлой неделе, когда отчитались крупнейшие технологические корпорации, реакция инвесторов на отчетности остается главным драйвером динамики S&P 500. Другим фактором поддержки американского рынка остается обсуждение инфраструктурного плана потенциальным объемом $2,3 трлн. Бизнес-сообщество оценивает план положительно, но беспокоится о потенциальном росте налогов. Республиканцы и демократы просигнализировали о готовности к компромиссу, однако остается еще достаточная доля неопределенности в отношении финального объема госрасходов.

Также в фокусе внимания находится ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде азиатских стран. Темпы заражений COVID-19 в Индии превысили 400 тыс. в сутки, Южная Корея продлила ряд ограничений на 3 недели, в Японии, Сингапуре и Таиланде ситуация также ухудшается. На этом фоне инвесторы в Азии частично фиксируют позиции. Европейские индексы снижаются после публикации индекса деловой активности в производственном секторе, который оказался хуже ожиданий. Полагаем, что публикация аналогичного индекса по экономике США сегодня сможет оказать умеренную поддержку рынку, поэтому ждем боковую динамику S&P 500. Тем не менее мы не исключаем сценарий коррекции, основываясь на технической картине.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,38%. Китайские и японские биржи сегодня не работают. EuroStoxx 50 перешел в красную зону и теряет 0,22%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис опустилась до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent падает до $66,3. Золото растет до $1777.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4160–4210 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за апрель. Рынок ожидает рост до 65,0 против 64,7 в марте. В последний раз такие высокие уровни показателя наблюдались в 1983 году. Индекс деловой активности в Чикаго за апрель, опубликованный в пятницу, значительно превзошел ожидания, поэтому мы ждем позитивного сюрприза от индекса PMI от ISM.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы позитивно воспринимают открытие экономик и сильные макроэкономические показатели, однако рост заболеваемости за пределами США по-прежнему вызывает беспокойство.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне бенчмарк опустился ниже уровня 4200 пунктов, так как инвесторы проявили склонность к фиксации позиций. Индикатор RSI демонстрирует медвежью дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Видим вероятность коррекции в краткосрочной перспективе. Свечной паттерн на недельном графике указывает на вероятность образования локального пика.

В среду, 5 мая, за I квартал 2021 года отчитается американский автопроизводитель, General Motors (GM). Согласно данным FactSet, выручка останется на уровне первого квартала прошлого года – $33,0 млрд, а EPS составит $1,05 против $0,17 годом ранее. В первые месяцы текущего года автопроизводители встретились с сильным спросом, что положительно отразится на их финансовых результатах. Однако, в целом, ожидается, что рекордные темпы роста показателей, которые были отмечены во второй половине 2020 года после падения на фоне пандемии в первом квартале, вернутся к органическому приросту. Основной фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на риторике менеджмента по поводу дефицита чипов и его влияния на планы компании. Впрочем, частично это уже заложено в стоимость акций GM, так как недавно Ford (F) ближайший конкурент, представил детальные данные по изменению гайданса на 2021 год в связи с нехваткой ключевых деталей.

Также 5 мая один из лидеров ниши финансовых технологий PayPal (PYPL) отчитается за I квартал 2021 года. Исходя из консенсус-прогноза, чистая выручка покажет прирост в размере 27,87% г/г до $5,91 млрд, а скорректированный EPS (не по GAAP) составит $1,01 против прошлогоднего значения $0,66. Мы ожидаем сильные финансовые результаты, которые, возможно, превзойдут консенсус-прогнозы участников рынка. Этому поспособствует широко диверсифицированный портфель брендов, который включает в себя One Touch, Xoom, Venmo, PayPal. Ожидается, что компания продолжит показывать сильный приток новых активных пользователей на фоне растущей интеграции онлайн-платежей. Рост активных пользователей приведет к увеличению объема транзакций в экосистеме PayPal, что позитивно скажется на выручке компании.

6 мая квартальные результаты представит один из крупнейших глобальных игроков индустрии медиа ViacomCBS (VIAC). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 9,8% г/г, до 7,32 млрд, в то время как EPS (не по GAAP) составит $1,22 против $1,13 в аналогичном периоде прошлого года. Полагаем, что финансовые результаты преимущественно совпадут с ожиданиями. В фокусе внимания будут данные о росте количества подписчиков нового стриминг-сервиса компании – Paramount+, и они могут приятно удивить. Тем не менее для оценки потенциала Paramount+ инвесторам потребуется больше времени. Полагаем, что вскоре Paramount+ столкнется с сильной конкуренцией с сервисами Netflix, HBO Max, Disney+ и др. Неопределенность в отношении долгосрочных перспектив компании обуславливает осторожный взгляд на акции ViacomCBS.