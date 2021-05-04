У клиентов УК «Открытие» появилась возможность обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке

Клиенты банка «Открытие» теперь могут обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФов) Управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») через интернет-банк. Обмен происходит между всеми открытыми фондами из продуктовой линейки УК «Открытие» дистанционно и бесплатно.

При обмене срок владения паями не прерывается, поэтому в течение трех лет можно менять инвестиционные стратегии и законно избежать уплаты налогов. Напомним, при владении паями в течение трех лет и дольше доход освобождается от налогов (если не превышает 3 млн в год).

Обмены происходят в течение двух рабочих дней. Кроме интернет-банка возможность совершения операции сохраняется в личном кабинете на сайте УК «Открытие» и в офисах агентов.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«С течением времени интересы и пожелания инвестора могут меняться, поэтому совершенно необязательно, что он всегда будет придерживаться выбранной изначально стратегии. Если сначала инвестор был не готов к серьезному риску и выбрал ПИФ с консервативной моделью инвестирования, он должен иметь возможность перейти на рискованный, но более доходный, или сбалансированный вариант. Это справедливо и в обратном случае. Механизм обмена паев в интернет-банке был запущен для того, чтобы клиент в любой момент мог поменять инвестиционную стратегию быстро и абсолютно бесплатно в зависимости от текущих запросов».

Паевые фонды — простой и доступный способ вложения средств в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих с потенциальным доходом выше, чем по вкладам. Клиентам УК «Открытие» не требуется специальных знаний и временных затрат, необходимо лишь выбрать стратегию, подходящую по уровню риска, потенциальной доходности и валюте портфеля: на рынках акций — «Открытие — Акции» (рубли) и «Открытие — Лидеры инноваций» (доллары США), на рынках облигаций — «Открытие — Облигации» (рубли) и «Открытие — Еврооблигации» (доллары США), либо смешанные портфели — «Открытие — Сбалансированный» (рубли) и «Открытие — Глобальные инвестиции» (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ «Открытие — Золото».

Минимальный порог вложений в ПИФы УК «Открытие» составляет 1000 рублей. При этом инвестировать онлайн выгоднее, чем в отделениях: при подаче заявки на инвестирование через личный кабинет Управляющей компании отменена комиссия за вход (надбавка). Ознакомиться с продуктами компании можно по ссылке.