ООО «РСХБ Управление активами» вошло в список самых доходных управляющих компаний России

Газета «Коммерсант» подвела итоги работы российских управляющих компаний в 2020 году. ООО «РСХБ Управление активами» продемонстрировала рост по ряду показателей доверительного управления, закрепив статус одной из самых доходных и эффективных в списке делового издания.

ООО «РСХБ Управление активами» заняла 3 место в списке самых динамичных из крупных управляющих компаний с ростом активов под управлением на 37,3% по сравнению с 2019 годом. В списке, отражающем работу по индивидуальным инвестиционным счетам, ООО «РСХБ Управление активами» заняла 4 место и 7 место в списке управляющих компаний, обслуживающих страховой бизнес.

Компания также вошла в топ-5 управляющих компаний как самая эффективная и самая розничная управляющая компания.

2020 год стал для компании успешным в том числе за счет запуска новых и уникальных для рынка продуктов. В июне 2020 года ООО «РСХБ Управление Активами» и Московская биржа начали торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)», основанного на принципах ESG: окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance). Данный фонд стал первым биржевым фондом в России, соответствующим ESG стандартам и единственным фондом, имеющим соответствующий рейтинг от RAEX-Europe на уровне BBB (esg). В апреле 2021 г. были запущены торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» под управлением «РСХБ Управление активами». Фонд инвестирует в наиболее ликвидные выпуски еврооблигаций Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития».

«2020 год в целом был успешным для фондового рынка, в 2021 году мы также планируем закрепить за компанией статус одной из самых динамичных и ожидаем прирост клиентской базы за счет предоставления широкого спектра услуг для розничных, корпоративных и институциональных инвесторов», − отмечает генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.