«Эксперт РА»: Сбер Управление Активами удерживает статус крупнейшей управляющей компании по итогам первого квартала

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам первого квартала 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний. Объём средств под управлением на конец марта 2021 года вырос на 4,3%[1] и достиг отметки в 1,36 трлн рублей.

Стоит отметить, что темпы прироста активов компаний бизнеса Сбер Управление Активами в первые три месяца года были несколько выше среднерыночных. Так, согласно данным рейтингового агентства, объём рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам I квартала 2021 года вырос на 4%, составив порядка 9,6 трлн рублей.

Компании бизнеса Сбер Управление Активами на протяжении уже трёх лет занимают первое место по объёму активов под управлением среди управляющих компаний согласно обзору рейтингового агентства.

Сбер Управление Активами — один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. Компания занимает первое место в рейтинге Московской Биржи по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — 213,4 тыс. (+66 тыс. — в 2020 году), что составляет 60% от общего количества ИИС во всех управляющих компаниях страны (358,4 тыс.). По данным портала Investfunds, Сбер Управление Активами принадлежит самая большая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) — 26,3%, — при этом в сегменте биржевых ПИФов (БПИФ) отдельно доля компании составляет 52%.

По итогам 2020 года компания показала лучшую среди 16 управляющих компаний доходность управления средствами Пенсионного фонда России (ПФР).

[1]За период с 01.01.2021 по 31.03.2021.