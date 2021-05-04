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Райффайзенбанк вошел в топ-3 лучших мобильных банков для инвестирования на Android по версии Markswebb

Райффайзен Онлайн для Android вошел в тройку лучших приложений для частных инвестиций по версии Markswebb. Консалтинговое агентство сравнило приложения 10 крупнейших российских банков.

Лидерами рейтинга стали банки с разными стратегиями развития возможностей для инвестирования в мобильном банке, отмечают в Markswebb. Отличается прежде всего помощь при подборе продуктов, отображение инвестиций и наличие дополнительных возможностей. При этом в агентстве отметили, что у всех приложений огромное пространство для развития.

«В 2020 году мы запустили инвестиции в мобильном приложении в широкую розницу — наши клиенты могут открыть брокерский счет, купить ценные бумаги и управлять ПИФами онлайн. Мы постоянно развиваем сервис, чтобы сделать его моментальным и удобным, а также давать клиентам максимум полезной информации о портфеле, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка. — Популярность частных инвестиций в России растет, и для многих это уже стандартная часть финансовой стратегии. Поэтому мобильное приложение для инвестиций должно быть простым и удобным».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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