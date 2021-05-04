«Открытие»: Слабость цен на нефть обусловлена фактом укрепления доллара

Михаил Шульгин начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», аналитик «Открытие Research»

Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит слабо негативным. На азиатских фондовых площадках преимущественно минорная динамика после слабости технологических акций в США по итогам понедельника. Тайваньский фондовый рынок просел наиболее существенно, японские и южнокорейские акции также в красной зоне, при этом Гонконг и Австралия демонстрируют умеренный рост. Однако фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются под давлением.

Валютный рынок

Доллар на прошлой неделе укрепился против всех валют Большой десятки, кроме швейцарского франка и канадской валюты, поскольку Банк Канады сообщил о сворачивании стимулирующих мер, а цены на нефть WTI выросли на 2,3%. Уже по итогам понедельника доллар подешевел против всех конкурентов из G10, а во вторник, 4 мая, по состоянию на 09:00 мск валюта США вновь была лидером роста в G10 на фоне отсутствия аппетита к риску в рамках азиатской сессии. Австралийский доллар активно слабел перед решением Центрального банка по ставке. Однако Резервный банк Австралии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений и заявил, что не видит условий для повышения ставок ранее 2024 года. После объявления решения регулятора австралийский доллар стабилизировался.

Инвесторы делают ставку на то, что восстановление экономической активности в США и Европе поддержит глобальный спрос, несмотря на явно критическую ситуацию с коронавирусом в Индии и ряде стране Юго-Восточной Азии. В результате индекс товарных активов, рассчитываемый агентством Bloomberg — Bloomberg Commodity Spot Index — вырос до самого высокого уровня с 2012 года после роста на 8,7% в апреле (самый существенный ежемесячный прирост с августа). Это помогло подтолкнуть индекс валют развивающихся рынков MSCI Emerging Markets Currency Index еще ближе к сформированному в феврале абсолютному пику 1732,65 п. Индекс вырос в апреле на 1,5%.

Поскольку растут цены на любое сырье от меди до кукурузы, это, с одной стороны, является явным признаком глобального экономического восстановления, с другой стороны, заставляет участников рынка опасаться того, что инфляционное давление вынудит центробанки вернуться к повышению ставок ранее запланированного.

Рубль, укреплявшийся к доллару 2 недели подряд (на 2% и 1,1% соответственно), на прошлой неделе ослаб по отношению к американской валюте на 0,6%. В понедельник USDRUB снизился на 0,4% и попытался закрепиться ниже 75,00. Утром во вторник рубль слабеет против «американца» на фоне снижения цен на нефть и негативной динамики на внешних фондовых площадках. На этой неделе рубль сохранит диапазон 74 — 76 за доллар и будет более тесно отслеживать динамику нефтяных котировок.

Нефть

Июльские фьючерсы на Brent по состоянию на 09:30 мск снижались на 0,2% до $67,4/барр. Июньские фьючерсы на WTI снижались на 0,2% до $64,37/барр. Сегодня слабость цен на нефть обусловлена фактом укрепления доллара. По итогам понедельника Brent подорожал на 0,5% до $67,56/барр., поскольку Евросоюз планирует ослабить летом ограничения для вакцинированных туристов. Ситуация с коронавирусом в Индии и некоторых странах Азии сейчас игнорируется рынком, некоторые эксперты считают, что негатив уже заложен в цены. По данным Vortexa, поставки нефти на государственные НПЗ Индии в апреле упали до 1,78 млн баррелей в день, что является 7-месячным минимумом.