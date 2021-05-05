ИАЦ «Альпари»: Между праздниками рынок покупает

Российский фондовый рынок во вторник покупает и чувствует себя отлично. Индекс МосБиржи вырос до 3581 пункта и может дотянуться до 3590 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1505 пунктам и способен торговаться в рамках 1500-1515 пунктов.

Акции банковского сектора сегодня торгуются лучше рынка. Так, бумаги «Сбербанка» обновили исторический максимум на уровне 304,23 руб., но к вечеру сползли к 303 руб. Если учесть и привилегированные акции, то банк становится самой дрогой компанией в России с капитализацией более 6,8 трлн руб. Акции «Сбербанка» могут скорректироваться в область 302-302,50 руб., однако растущий канал сохраняется в силе. Стоит помнить о закрытии реестра под дивиденды 12 мая, потому времени на разгон остается не так много.

Бумаги «ВТБ» также проторговались позитивно, в ходе сессии акции поднимались к максимумам более чем трех лет, рубежу 0,0539 руб. Бумага может закрепиться в пределах 0,0520-0,0530, после чего попробует двинуться к 0,0550.

Вернулись в плюс акции «НорНикеля», которые теперь стараются закрепиться выше 26290 руб.

Под давлением оказались бумаги «Яндекса» с понижением к 4820 руб. Инвесторы уже отыграли позитивный момент с присоединением к группе компаний «Акрополя» и теперь выравнивают позиции. Бумага может снизиться к 4800-4810 руб., но именно сейчас вряд ли пойдет ниже.

Доллар США чуть снижается к вечеру и торгуется около 74,93 руб. Краткосрочно, американская валюта продолжит балансировать в пределах 74,70-75,10 руб. Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ не состоится, поэтому всплесков активности в рубле быть не должно. Евро стоит 90,12 руб. и все так же консолидируется в коридоре 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»