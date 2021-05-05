«Открытие»: Глобальный рост цен на сырье позитивен для российского фондового рынка

Михаил Шульгин начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», аналитик «Открытие Research»

Внешний фон перед стартом торгов на российском фондовом рынке выглядит умеренно позитивным. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут после распродажи во вторник, вызванной комментариями главы Минфина США Джанет Йеллен. Рынки в Японии, Китае и Южной Корее сегодня закрыты из-за праздников. Акции в Австралии растут, в Гонконге динамика остается стабильной. Среди российских корпоративных событий среды отметим публикацию Мосбиржей данных об объеме торгов за апрель. В США агентство ADP опубликует данные по занятости, которые традиционно предшествуют официальному отчету по рынку труда (в пятницу, 7 мая). ЦБ Бразилии объявит решение по ставкам (ожидается повышение на 75 б.п.) Довольно много представителей ФРС выступят с речью на разного рода мероприятиях.

Цены на нефть Brent по состоянию на 09:00 мск росли на 0,9% до $69,5/барр. Максимум азиатской сессии был сформирован на уровне $69,86/барр. — пик с 15 марта. Индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Spot, который отслеживает динамику стоимости 23 сырьевых активов, вырос во вторник на 0,8% и достиг самого высокого уровня с 2011 года. Показатель увеличился более чем на 70% с момента достижения 4-летнего минимума в марте прошлого года.

Крупные экономики выходят из локдаунов, объемы производства восстанавливаются, особенно заметно в сильно просевшей в 2020 г. автомобильной отрасли. Это приводит к росту цен на металлы. Стоимость меди увеличивается 5-й квартал подряд. Сегодня металл, который часто выступает индикатором здоровья глобальной экономики, вновь поднялся выше $10000 за тонну. Последний раз такая цена была 10 лет назад. Также по аналогичной причине повышаются цены на энергоносители. При этом засуха в Бразилии и США, а также в Европе формирует восходящую динамику цен на кукурузу, пшеницу и сахар.

Американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику по итогам торгов во вторник. При этом Nasdaq продемонстрировал максимальное суточное падение с марта на фоне распродажи акций Apple, Tesla и Amazon. Участники рынка негативно отреагировали на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что увеличение государственных расходов ради укрепления экономики в какой-то момент может означать более высокие процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев.

Dow Jones Ind Avg. +0,1% до 34080 п. (с начала года +11,5%),

S&P 500 -0,7% до 4165,5 п. (с начала года +10,9%),

NASDAQ -1,9% до 13621,5 п. (с начала года +5,8%).

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 30,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

6 из 11 основных секторов индекса S&P 500 продемонстрировали негативную динамику на старте торгов. Лидерами снижения стал IT-сектор (-1,9%) и компании сектора потребительских товаров вторичной необходимости (-1,2%). Сектор материалов вырос на 1% и стал лидером роста во вторник.

Из 505 акций индекса 262 подешевели и 243 прибавили в цене. Акции Apple внесли наибольший вклад в снижение индекса (-3,5%). Акции IPG Photonics продемонстрировали худшую динамику среди компонентов индекса (-10,4%).

Акции Gartner подскочили на 18% и стали лидерами по темпам роста средних всех акций S&P 500 после публикации финансовых результатов за 1 квартал 2021 года.

По итогам вторника доллар укрепился против всех валют Большой десятки на фоне сокращения аппетита к риску и увеличения спроса на безопасные активы. Однако уже в среду на торгах в Азии валюта США в группе G10 слабела против товарно-сырьевого блока, а также фунта стерлингов и шведской кроны. Лидером роста был новозеландский доллар после публикации отчета по занятости за 1 квартал 2021 г., который отразил снижение безработицы до 4,7% по сравнению с прогнозом 4,9%.

Джанет Йеллен разъяснила свои ранее сделанные комментарии по ставкам, подчеркнув, что она не прогнозировала повышение ставок для сдерживания инфляции, сформированной расходами, предложенными президентом Джо Байденом.

Рубль во вторник укрепился к доллару на 0,45% и стал лидером роста среди 24 валют развивающихся рынков. В среду в Азии и по итогам ранних торгов в Европе большинство валют сегмента Emerging Markets слабело по отношению к американскому конкуренту. Рубль вместе с китайским юанем и южнокорейской воной оставался стабилен к валюте США. В ближайшие дни USDRUB будет оставаться в узком диапазоне. Если оставить за скобками геополитические риски и учесть наблюдаемый сейчас рост цен на сырье, российские активы выглядят вполне привлекательно для иностранных инвесторов. Что могло бы сыграть на руку рублю.

Президент США Джо Байден сказал, что его команда работает над графиком встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках его визита в Европу в следующем месяце. Июньская встреча — это то, на что «я надеюсь и рассчитываю», сказал Байден (цитата по Bloomberg) журналистам в Белом доме во вторник. Это может позитивно сказаться на динамике рубля. Мы не исключаем, что курс USDRUB может опуститься до 72 за доллар. Однако пока этот уровень выглядит перспективно с точки зрения среднесрочных покупок доллара. Пока мы не видим оснований предполагать, что рубль может надолго задержаться в диапазоне 70 — 72 за единицу американской валюты.