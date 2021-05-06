ИАЦ «Альпари»: На рынке продолжается ралли

Российский фондовый рынок в среду продолжил ралли. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на уровне 3632 пункта и может продолжать рост. В качестве цели наметим отметку 3640 пунктов. Еще минимум сессия на ралли у рынка есть, а дальше начнется фиксация прибыли перед второй волной длинных майских. Индекс РТС поднялся к 1528 пунктам и может торговаться в пределах 1515-1535 пунктов.

В фаворитах сегодняшнего спроса акции «Мечела». Важных корпоративных новостей не было, значит, в бумаге снова реализуется оптимизм относительно будущего спроса на металлы при восстановлении глобальных экономик. Акция дотянулась до 77,34 руб., но для продуктивного долгосрочного подъема нужно закрепиться над 80,00 руб.

Неплохо смотрятся сегодня акции компаний нефтегазового сектора на фоне взлета цены на нефть. В лидеры вышли бумаги «Сургутнефтегаза», «Лукойла» и других.

В минусе торгуются акции «ТГК-2» и банка «ВТБ». У последнего наметилась коррекция после обновления сегодня пика на уровне 0,0556 руб. В целом, перспектива по бумаге вполне положительна, не исключён подъем к 0,0565 руб.

Валютный сектор сегодня неактивен. Доллар США к вечеру балансирует около 74,81 руб. и может оставаться в пределах 74,60-75,50 руб. Евро стоит 89,83 руб. и может двигаться в ближайшее время в границах 89,80-92,00.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»