РСХБ-БРОКЕР вошел в рейтинг 10 лучших цифровых сервисов для инвесторов

РСХБ-БРОКЕР, мобильное приложение для инвестиций Россельхозбанка, вошло в топ-10 лучших мобильных инструментов для торговли на бирже по версии аналитической компании Markswebb. Аналитики Markswebb отметили удобство приложения в части покупки и продажи активов, простоту совершения сделок для начинающих инвесторов.

В исследовании Markswebb, ведущей консалтинговой компании в сфере цифровых финансовых услуг, принимали участие крупнейшие банки по объёму вкладов физических лиц на ноябрь 2020 года, которые предлагают инвестиционные продукты через мобильный банк и чьи приложения позволяют с помощью брокерского счёта и ИИС самостоятельно торговать на биржах. Аналитики оценивали удобство клиентского пути, представленные в приложении инвестиционные продукты, простоту поиска финансовых инструментов, полноту и доступность изложения информации, возможность получить консультацию, справку и сменить тариф онлайн. Каждый участник оценивался по 100-балльной шкале.

«Россельхозбанк непрерывно развивает приложение РСХБ-БРОКЕР. Среди ближайших изменений – интеграция неторговых сервисов, чтобы приложение смогло заменить личный кабинет клиента по всему спектру вопросов. Уже запущено тестирование на риск-профиль в мобильном приложении, что особенно важно для новых инвесторов, только пришедших на фондовый рынок. Теперь каждый клиент получает бесплатные торговых идеи от аналитиков РСХБ, советующие его риск-профилю. В дальнейшем мы планируем ввести опцию уведомления об открытии и закрытии идей, чтобы клиенты могли своевременно управлять своим портфелем», − комментирует начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

Большинство клиентов брокерского обслуживания РСХБ – это консервативные инвесторы, фокусирующиеся на долгосрочных вложениях. Число клиентов в 2021 году выросло на 70% по сравнению с 2020 годом и составило 23,6 тыс. клиентов.

Востребованность мобильного приложения РСХБ-БРОКЕР растёт, число активных пользователей выросло в три раза за последний год. Хотя профессиональные инвесторы, клиенты брокерского обслуживания РСХБ, чаще используют декстопный терминал «QUIK», где количество и объём сделок несравнимо выше: количество – в 3 раза, объём – в 9 раз, по сравнению с мобильным приложением РСХБ-БРОКЕР.

«Мобильные приложения становятся основным каналом взаимодействия с клиентами, и в этом году РСХБ проводит трансформацию цифровых сервисов. Из существенных изменений на брокерском обслуживании мы подключаем Санкт-Петербургскую биржу и расширяем список отображаемых характеристик биржевых инструментов в РСХБ-БРОКЕР: даты купонных выплат, ожидаемая дивидендная доходность, P/BV, ROE, оценка P/E. В мобильное приложение уже интегрирован дивидендный календарь», − добавляет Герман Григорян.