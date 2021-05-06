Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения пятилетних евробондов компании UzAuto Motors, крупнейшего автопроизводителя в Центральной Азии. Объем размещения составил $300 млн по ставке 4,85% годовых.

Это первое в истории размещение еврооблигаций корпоративного эмитента из Узбекистана и первое в формате Reg S/144A, позволяющем привлечь инвесторов с территории США.

Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5,375% годовых, книга заявок превысила целевой объем размещения уже в течение первого часа букбилдинга. В ходе размещения заявки подали свыше 130 инвесторов, на пике спрос превысил $1,4 млрд, что стало рекордной переподпиской для квази-суверенного эмитента из Узбекистана. В ходе размещения ориентир доходности был понижен до 5–5,125% годовых, а финальное размещение состоялось на уровне 4,85% годовых.

По итогам размещения 37% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 43% — из Континентальной Европы, 14% — из США, 6% — из Азии и Ближнего Востока.