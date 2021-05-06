Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения пятилетних евробондов компании UzAuto Motors, крупнейшего автопроизводителя в Центральной Азии. Объем размещения составил $300 млн по ставке 4,85% годовых.
Это первое в истории размещение еврооблигаций корпоративного эмитента из Узбекистана и первое в формате Reg S/144A, позволяющем привлечь инвесторов с территории США.
Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5,375% годовых, книга заявок превысила целевой объем размещения уже в течение первого часа букбилдинга. В ходе размещения заявки подали свыше 130 инвесторов, на пике спрос превысил $1,4 млрд, что стало рекордной переподпиской для
По итогам размещения 37% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 43% — из Континентальной Европы, 14% — из США, 6% — из Азии и Ближнего Востока.
«Узбекистан привлекает международных инвесторов темпами экономического развития и успешной реализацией реформ, которые делают страну более заметной на мировой арене. В последние несколько лет Райффайзенбанку удалось стать одним из ключевых организаторов облигационных выпусков для эмитентов из стран СНГ. Особенно мы гордимся позициями на крайне перспективном рынке Узбекистана: в 2019–2021 годах из пяти разместивших еврооблигации эмитентов трое вышли на международный рынок долгового капитала с нашим активным участием. Эти сделки способствовали закреплению нашего бренда как самого рекомендуемого