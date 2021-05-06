Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 мая: 4 279,5098 руб/1 г золота и 63,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 279,5098 руб.

1 грамм серебра - 63,2900 руб.

1 грамм платины - 2 958,0300 руб.

1 грамм палладия - 7 213,3501 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,2800 р. (0,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,48%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,3799 р. (1,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8702 р. (0,19%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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