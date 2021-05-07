ИАЦ «Альпари»: У биржевых покупателей есть еще день

В четверг, 6 мая, российский рынок акций продолжил покупки, но темпы роста явно снизились, так как впереди выходные. Индекс МосБиржи консолидируется в рамках 3645-3660 пунктов, индекс РТС поднимается на валютной качке и подбирается к 1549 пунктам. Краткосрочно валютный индикатор может отойти к 1553 пунктам без особенных усилий. В пятницу инвесторы, вероятно, начнут фиксировать прибыль энергичнее.

В фаворитах спроса акции «Полюс Золота», драгметалл тоже неплохо дорожает. Бумаги золотопромышленной компании восстанавливаются после провала ранее к 13854 руб. и успешно возвращаются к 14615 руб., а также могут вырасти до 14705 руб. Дальнейшая динамика будет зависеть от рыночной конъюнктуры: если цена на золото пробьет $1800, то бумаги промышленных компаний этого сектора тоже подорожают.

Сегодня продолжается ралли в акциях «Сбербанка», которые обновили очередной исторический пик на уровне 311,66 руб. Новой целью подъема видится рубеж 315 руб.

Под давлением все так же держатся акции «ТГК-2», сегодня идет откат в бумагах «ММК». В случае пробоя вниз отметки 64,50 руб. локальный нисходящий тренд получит поддержку и продолжение вплоть до 62,50 руб.

Доллар к вечеру заметно слабеет и торгуется по 74,35 руб., но это очень похоже на собственную внутреннюю историю рублевых пар, которая не имеет ничего общего с внешним фоном. «Американец» может в ближайшее время балансировать в пределах 74,25-75,50 руб., но при коррекции в нефти быстро вернется в диапазон 75,50-77,00. Евро стоит 89,63 руб., может спуститься к 89,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»