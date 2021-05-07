ИАЦ «Альпари»: Россияне проедают сбережения

С января по март население получило доходов на общую сумму 14,3 трлн руб., а потратило на покупку товаров и услуг 14,9 трлн. Руб. Россияне проедают сбережения? В принципе, динамика не такая пугающая. На инвестиционных счетах россиян, то есть прежде всего в акциях и облигациях, сейчас находится 7 трлн руб., а на банковских депозитах — 33 трлн руб. В России 11 млн частных брокерских счетов, поэтому рост индекса МосБиржи автоматически делает инвесторов фондового рынка богаче. А сколько сбережений в наличных долларах и евро вообще толком никто не знает.

То, что россияне тратят больше, чем зарабатывают, это не так плохо. Это поддерживает рост экономики, а также говорит о том, что часть россиян уверены в своем будущем, не боятся потерять работу, не откладывают на «черный» день. И, конечно, говоря о доходах, надо учитывать, что в официальную статистику не попадают зарплаты в конвертах, а это 10-15 трлн руб. в год.

Однако понятно, что, как и во всем мире, основная часть вкладов и ценных бумаг находится у наиболее обеспеченной прослойки населения. Достаточно высок процент людей, которые не имеют сбережений и вынуждены покрывать свои расходы за счет кредитов в микрофинансовых организациях, которые предоставляют займы под астрономические проценты. Есть люди, которые неплохо зарабатывают, но живут одним днем, не делают сбережений, и если теряют работу, то оказываются в сложной ситуации. Такова жизнь.

Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. В лучшем случае экономика России выйдет на докризисный уровень к концу 2021 года. Однако вопрос с ограничениями остается открытым, так как covid-19 не побежден. Вакцинация буксует. По состоянию на 5 мая, в России хотя бы одну прививку поставили всего 8,7% населения. По этому показателю Россия находится на 67-м месте в мире. Но даже после завершения пандемии экономика будет максимум расти на 2-3% в год.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»