Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 мая: 4 299,4399 руб/1 г золота и 64,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 7 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 299,4399 руб.

1 грамм серебра - 64,0800 руб.

1 грамм платины - 2 961,1599 руб.

1 грамм палладия - 7 061,2402 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9302 р. (0,47%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7900 р. (1,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1300 р. (0,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 152,1101 р. (2,11%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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