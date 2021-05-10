«Фридом Финанс»: В фокусе статистика по занятости

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 6 мая американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,82%, до 4202 пунктов, Dow Jones установил новый рекорд, поднявшись на 0,93%, Nasdaq повысился на 0,37%. Все отрасли показали положительную динамику. Лидерами роста стали сектора финансов (+1,43%), нециклических потребительских товаров (+1,32%) и коммуникаций (+1,10%). Сектор здравоохранения прибавил символические 0,07% на фоне заявления Белого дома о поддержке смягчения защиты интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19.

At Home Group (HOME: +20,5%) анонсировала покупку Hellman & Friedman по $36 за акцию в третьем квартале этого года. SunRun (RUN: +11,7%) отчиталась за квартал высокой выручкой и повысила прогнозы на 2021 год. В то же время EPS компании недотянула до ожиданий. Будучи лидером рынка, компания обладает конкурентным преимуществом с точки зрения приоритета у поставщиков. Fastly (FSLY: -27,1%) сгенерировала выручку выше ожиданий, однако ее EPS оказалась ниже консенсуса. Несмотря на повышение прогнозов на 2021 год в целом, ориентиры по результатам за второй квартал выглядят слабыми. Кроме того, компания сообщила о внезапном уходе CFO.

Сегодня большинство мировых фондовых площадок остается в зеленой зоне, сохраняя позитивный импульс вчерашнего дня.

Главным событием этой пятницы для инвесторов станет публикация апрельской статистики по рынку труда, от которой зависит политика ФРС. Кроме того, релиз в значительной степени определит расстановку сил между акциями «роста» и «стоимости». Есть вероятность того, что после публикации активизируется обсуждение сворачивания ультрамягкой денежной политики ФРС. Многие эксперты считают, что экономика перегревается. Их оппоненты уверены, что даже очень сильные данные по занятости не приведут к изменению политики регулятора, так как рынок труда по-прежнему далек от доковидного уровня.

В центре внимания инвесторов остается сезон отчетности. Однако, тот факт, что результаты большого числа эмитентов оказываются сильнее ожиданий, уже воспринимается как норма. Самые популярные у участников рынка компании отчитались. Одними из главных поводов для беспокойства остаются нарушения цепочки поставок и проблемы на стороне предложения. Эта ситуация оказывает давление на продажи и рентабельность компаний, а также влияет на цену их продукции.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,10%, китайский CSI 300 опустился на 1,29%, а японский Nikkei 225 прибавил символические 0,09%. EuroStoxx 50 растет на 0,41%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис колеблется на уровне 1,58%. Фьючерс на Brent остается вблизи $68 за баррель. Золото растет до $1820 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4220 пунктов.

В блоке выходящих сегодня данных по рынку труда за апрель безработица прогнозируется на уровне 5,8% против 6,0% в марте, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства, как ожидается, должно составить 978 тыс. после 916 тыс. месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 78 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление мировой экономики в текущем году. Инвесторы сфокусированы на данных макростатистики и их влияния на политику ФРС.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает демонстрировать «медвежью» дивергенцию, но MACD начинает постепенно выходить из красной зоны. Индекс широкого рынка накануне завершил сессию выше психологически значимого уровня 4200 пунктов. Если бенчмарку удастся закрепиться выше предыдущего исторического максимума 4219, фаза консолидации закончится.