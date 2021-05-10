ИАЦ «Альпари»: Рынок РФ рвется к новым высотам

Перед праздниками российский фондовый рынок не собирается фиксировать прибыль за неделю, индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы и стремится к 3690 пунктам, индекс РТС растет к 1568 пунктам и подошел к пику 14 месяцев. За неделю рублевый индикатор вырос на 3,5%, обновляя максимумы ежедневно. Валютный индекс поднялся на 5,5%.

Акции компаний металлургического и добывающего секторов чувствуют превосходно. В фаворитах спроса оказались бумаги «Русала», «Северстали», «НЛМК» и «ЭН+». Все они ощущают поддержку на фоне растущего спроса на металлы, и алюминий в том числе. Отлично выглядят акции «Полюс Золота» за счет мощного рывка золота вверх. Еще немного, и бумаги «Полюса» перекроют недавний провал цены вниз. Для полного восстановления котировок требуется подрасти к 15500 руб.

Бумаги «ВТБ», одного из лидеров предыдущих сессий, оказались сегодня наверху перечня аутсайдеров на фоне фиксации прибыли и технической коррекции после обновления истерических максимумов. Акция может сползти к 0,0510 руб. в рамках коррекционного отката, однако при сохранении общей конъюнктуры стабильной покупатели быстро вернутся в бумагу с целью к 0,0575 руб.

Снижаются в цене акции ретейлеров — от «Ленты» до «Магнита», но с большой долей вероятности это локальная просадка, так как обе компании придерживаются абсолютно адекватной бизнес-модели.

Доллар США в пятницу заметно упал и пробил 74,00 руб. вниз. Ниже 73,85 руб. его пока не видно, бакс слаб сам по себе ввиду ситуации на мировом валютном рынке, но к рублю это имеет мало отношения. Шип вниз на дневном графике, по всей видимости, стоит воспринимать как точечную биржевую панику, так как веских оснований «утоптать» доллар к 72,0 и ниже точно нет. За неделю доллар снизился в паре с «россиянином» на 1,6%. Евро почти не движется и торгуется по 89,72 руб. За четыре торговых дня на этой неделе он «похудел» на 0,8%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»