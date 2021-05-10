ИАЦ «Альпари»: На текущей неделе валютный рынок был относительно спокойным

Валютный рынок

На текущей неделе валютный рынок был относительно спокойным. Большинство основных валют торговались в плюсе. Индекс доллара упал на 0,53%, до 90,80 пункта. Американский доллар укреплялся в начале недели после заявлений министра финансов США Джанет Йеллен. Давление на американскую валюту исходило от снижения доходности 10-летних облигаций США. В результате доллар растерял заработанные очки.

EUR/USD

Пара евро/доллар подорожала на 0,49%, до 1,2072. Инвесторы стали активно покупать евро после выхода позитивной статистики в Германии и еврозоне. На следующей неделе ожидается продолжение восходящего движения до 1,2200.

GBP/USD

Пара фунт/доллар повысилась на 0,79%, до 1,3924. Рост котировок сдержали парламентские выборы в Шотландии и заседание Банка Англии. По «британцу» ожидается продолжение восходящего движения до 1.4100.

NZD/USD

Пара новозеландский доллар/доллар США повысилась на 1,03%, до 0,7229. Позиции «новозеландца» остаются сильными. Ожидается повышение до 0,7370.

USD/RUB

В майские праздники торговые объемы на внутреннем валютном рынке были снижены, поэтому рублю было проще отыгрывать потери без негативных новостей. За неделю курс доллара снизился на 1,89% до 73,79 руб. и закрепился ниже отметки 74 руб. Рубль сохраняет шансы на дальнейшее укрепление до уровня 72,60 руб.

EUR/RUB

Пара евро/рубль за неделю снизилась на 0,68%, до 89,78 руб. Позитивная статистика в Германии и Еврозоне положительно отразилась на единой валюте с долларом. Если по нефти сохранится «бычий» тренд, то на новой неделе ожидаем ослабления евро до 88,55 руб.

Фондовый рынок

Покупателям удалось подавить «медвежьи» настроения и отыграть все потери. Индексы МосБиржи и РТС торгуются на сильных уровнях сопротивления. Если индекс МосБиржи превысит уровень 3685, то ему откроется дорога к уровню 3790 пунктов. Индексу РТС нужно пройти уровень 1580, чтобы продолжить повышение в сторону отметки 1630 пунктов.

Крипторынок

Курс биткоина в начале недели снижался на 6,28%, до $52900. Покупатели отыграли потери, подняв курс до $56200. Спрос на первую криптовалюту сохраняется высокий, в связи с чем после продолжительного флэта ожидается ралли до $67500 к 16 мая.

Рынок нефти

На следующей неделе ОПЕК 11 мая опубликует ежемесячный доклад, и данные из этого доклада могут оказать краткосрочное влияние на нефтяной рынок. Цена марки Brent на следующей неделе может остаться в узком коридоре в $67-69 за баррель. Рост цены до $70 будет возможен только на очень значимых событиях.

Рынок металлов

За неделю стоимость золота выросла на 1,4%. В драгметалле есть потенциал роста до $1800 за тройскую унцию. Серебро отлично поднялось в цене за последние дни, прибавив 3,8%. При закреплении цены выше $27 цель покупателей сместится к $27,25. Алюминий подорожал до максимумов за три года, палладий обновил пик на уровне $3019 и все же ушел в коррекцию, но от области $2900/2910 может стартовать новая волна покупок. Медь выросла до нового пика $10123,66 и способна продолжать подъем с целью на $10250.