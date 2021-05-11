Комментарии

Клиенты Райффайзенбанка могут покупать еврооблигации в мобильном приложении

Торговля еврооблигациями стала доступна в приложении Райффайзен Онлайн. Частные инвесторы могут управлять ценными бумагами с помощью смартфона — достаточно перейти к брокерскому счету и выбрать нужный инструмент в разделе «Купить».

«Инвестиции — это важная часть финансовой стратегии. Благодаря возможностям мобильного приложения, покупка и продажа ценных бумаг стала простой и моментальной. Теперь клиентам Райффайзенбанка доступна работа с еврооблигациями — это хороший способ диверсифицировать портфель с помощью инструмента с разумным уровнем риска. Они могут купить как готовый портфель через БПИФ Райффайзен Капитал, так и отдельные еврооблигации», — отметил Эдуард Данилов, вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк запустил брокерские услуги для широкой розницы осенью 2020 года. Клиенты могут открыть брокерский счет и торговать ценными бумагами онлайн. Сейчас к покупке доступны акции, облигации и биржевые фонды. Большинство инвесторов придерживаются консервативных стратегий — по итогам 2020 года до 70% среднего портфеля инвестора составляли облигации.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Путевки, алкоголь и товары для детей: что покупали в России перед майскими праздниками
Ритейлеры Сибири и Дальнего Востока объединились в «Восточный союз»
Какие продукты подорожают в начале лета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги