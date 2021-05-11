ПСБ: Считаем нефть технически "перегретой"

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Июльский фьючерс на нефть Brent держится около 68 долл./барр. Новостной фон достаточно скуп за исключением информации о восстановлении работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co. в США мощностью 2,5 млн барр./день.

Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, завтра - от Минэнерго США. Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК, который будет интересен с точки зрения оценки баланса и прогнозов на текущий год.

Локально смотрим на нефть умеренно негативно, считая ее «перегретой». Сегодня ожидаем консолидации Brent в зоне 67-68,5 долл./барр.