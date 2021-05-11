ПСБ: Ждем отката индекса МосБиржи к середине диапазона 3600-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

– В начале этой недели ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась. В понедельник отступили от исторических максимумов индексы S&P500 (-1,0%) и Dow Jones IA (-0,1%), а технологический NASDAQ Composite (-2,5%) – возобновил снижение, начатое еще в конце апреля, ввиду выраженной волны фиксации прибыли в акциях hi-tech и ослабления спроса на циклические сектора. Поводом для продаж выступили опасения усиления инфляционных процессов и риск повышения долларовых ставок в условиях невыразительных данных по рынку труда в США, вышедших в пятницу. Так, число новых рабочих мест в стране в апреле неожиданно составило лишь 266 тыс., что оказалось заметно ниже ожиданий (согласно консенсусу Рейтер, аналитик ждали этот показатель в диапазоне 656 тыс. – 2,1 млн), а уровень безработицы – вырос и составил 6,1% (6,0% - в марте). Завтра будут представлены данные потребительской инфляции в США, которые должны подтвердить, что рост цен заметно усиливается на фоне высоких цен на энергоносители и продовольствие, - согласно консенсусу Рейтер, базовый показатель ИПЦ составит 2,3% г/г и превысит 2%-ный порог впервые с начала 2020 года. В этой связи в центре внимания инвесторов будут выступления ряда представителей ФРС, точнее, их комментарии относительно реакции регулятора на нарастающее ценовое давление.

В целом рынки, стоящие высоко, вновь испытывают дефицит конъюнктурных факторов поддержки, что заставляет в условиях скудости экономического календаря этой недели (значимые данные выйдут лишь в конце недели – в пятницу будут опубликованы отчет по розничным продажам и пром. производству в США) осторожно смотреть на их ближайшие перспективы.

По состоянию на утро вторника конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как негативную. Так, азиатские биржевые индикаторы преимущественно заметно теряют, ведомые падающими японским и корейским рынками (исключение составляет лишь китайский Shanghai Composite, бывший под давлением в предыдущие дни и сегодня демонстрирующий сдержанный роста), фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,7%, под умеренным давлением цены на нефть. Мы полагаем, что негативный настрой на мировых рынках сегодня сохранится.

Вчера индекс МосБиржи, ведомый отдельными растущими историями в финансовом (TCS Group: +6,7%; Сбербанк: +0,7%), нефтегазовом (Роснефть: +1,1%; Лукойл: +0,5%) и горнодобывающем (EN+: +4,1%; Алроса: +2,5%; РУСАЛ: +1,4%) секторах, попытался продолжить рост, обновив исторический максимум и протестировав 3700 пунктов, однако ухудшение внешнего фона и не позволило удержать этот уровень.

Сегодня утром, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках, ожидаем усиления коррекционных настроений в российских акциях. Техническим негативным фактором выступит и то, что сегодня акции Сбербанка начнут торговаться без учета дивидендов. В результате индекс МосБиржи, по нашему мнению, может откатиться к середине диапазона 3600-3700 пунктов. «Фишки» сектора горнодобычи и цветной металлургии могут остаться «лучше рынка» ввиду крепости рынков промышленных металлов.