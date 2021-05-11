ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился за майские праздники

В понедельник, 10 мая, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 74,35 руб., евро/рубль — на 0,48%, до 90,20 руб., фунт/рубль — на 1,74%, до 105,07 руб.

Рубль открылся ростом против доллара США на фоне повышения нефтяных котировок. Нефть подорожала после кибератаки на американский трубопровод Colonial Pipeline. Ряд западных СМИ обвинили Россию в причастности к хакерской атаке. Рубль вновь оказался под давлением.

Утренний рост на нефтяном рынке тоже не задался. Цена на Brent снизилась на 2,4%, до $67,38 на фоне роста числа заражений COVID-19 в Азии, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса на энергоресурсы.

Наибольшие потери рубль понёс против британского фунта. Фунт с открытия торговой сессии подорожал против большинства валют. Его укреплению способствовали результаты Шотландской национальной партии (SNP) на прошедших на минувшей неделе региональных выборах. SNP победила, но не набрала абсолютного большинства. Покупая фунт, участники рынка показали, что они не ожидают нового референдума о независимости Шотландии.

Во вторник, 11 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,83 (-0,68%). Курс доллара находится на уровне 74,33 руб. Несмотря на то, что доллар США торгуется в минусе к основным валютам, рублю не укрепиться без повышения цен на нефть.

Рубль за праздники подрос к доллару на 1,2%. По паре доллар/рубль сохраняется снижение до зоны 72,50–72,75 руб. На сегодня задача продавцов — вернуть пару к уровню 73,55 руб. Закрытие вечерней сессии ниже отметки 73,50 руб. для покупателей рубля станет «бычьим» сигналом. Укрепление доллара выше 75,40 руб. завершит фазу укрепления рубля.

Фондовый рынок

В понедельник по итогам дня российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум на 3713,49 пункта. Долларовый индекс РТС обновил 16-месячный максимум и достиг уровня 1583,48 пункта. Рост котировок был незначительный, так как к закрытию дня они растеряли часть прибыли на фоне падения американских индексов.

Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС открылись падением. Учитывая падение цен на нефть на 0,9%, сохраняются риски дальнейшего снижения индексов. Ситуация на российских рынках во многом будет зависеть от риторики Белого дома по поводу причастности России к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, а также динамики индекса S&P500. Российские трейдеры и инвесторы могут занять выжидательную позицию, чтобы решить — фиксировать прибыль по длинным позициям или остаться в рынке.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»