«Фридом Финанс»: Рост инфляции давит на индексы

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

По итогам торгов 10 мая американские фондовые площадки показали негативную динамику. S&P 500 снизился на 1,04%, до 4188 пунктов. Dow Jones отступил от исторического максимума, показанного накануне, потеряв 0,1%. Наихудшую динамику продемонстрировал Nasdaq (-2,55%). Давление на акции «роста» оказывает повышение инфляционных ожиданий. Лидерами падения по итогам сессии стали представители ИТ-сектора (-2,53%), циклических потребительских товаров (-1,95%) и сектора коммуникаций (-1,91%).

Выручка Viatris (VTRS: +6,8%) за первый квартал превзошла ожидания. Повышенным спросом пользуются основные (Lipitor, Viagra) и новые препараты компании. VTRS выплатит дивиденды впервые с 2007 года.

Менеджмент Marriott International (MAR: -4,1%) не смог представить прогноз на 2021 год из-за высокой неопределенности в отрасли. Выручка компании оказалась ниже консенсуса.

Бумаги Facebook (FB: -4,1%) и Alphabet (GOOGL: -2,6%) оказались под давлением из-за опасений аналитиков относительно темпов роста доходов от интернет-рекламы во втором полугодии.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Ускорение роста цен оказывает давление на котировки. Пятилетние инфляционные ожидания в США достигли максимального значения с 2006 года. Взлет цен на товарные активы происходит на фоне восстановления мировой экономики и мягкой политики ведущих центробанков. Дополнительным фактором, подстегивающим удорожание товарных активов, выступает ослабление американской валюты. Индекс DXY, отражающий курс доллара США относительно основных мировых валют, опустился на 3,3% от годового максимума, достигнутого в конце марта.

Апрельские данные по потребительской инфляции будут опубликованы в среду. Консенсус предполагает рост до 3,6% год к году по сравнению с 2,6% в марте. Инвесторы опасаются, что повышение цен приведет к ужесточению монетарной политики ФРС и других центробанков мира. В этих условиях даже сильные результаты компаний за первый квартал не дают индексам выйти в зеленую зону. По состоянию на конец прошлой недели отчетность представили около 90% эмитентов из индекса S&P 500, чистая прибыль на акцию (EPS) у 86% из них превзошла ожидания рынка, что стало рекордным показателем.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,03%, китайский CSI 300 прибавил 0,61%, а японский Nikkei 225 упал на 3,08%. EuroStoxx 50 снижается на 2%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис колеблется на уровне 1,6%. Фьючерс на Brent снижается до $67,7 за баррель. Золото поднимается до $1837 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4180 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 76 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление мировой экономики в текущем году. Инвесторы сфокусированы на данных макростатистики и их влиянии на политику ФРС.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка не сумел удержаться выше 4200 пунктов, что может привести к краткосрочной консолидации или коррекции. Индикаторы препятствуют покупкам: RSI продолжает демонстрировать «медвежью» дивергенцию, а MACD остается в красной зоне.