«Открытие»: Майские рекорды настораживают

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»:

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний. Сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на промышленные металлы продолжают рост. Индекс доллара незначительно растёт и торгуется выше 90,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остаётся на уровне 1,60%. Рубль на утренних торгах пытается укрепляться на фоне сильного сырьевого рынка. В начале дня отечественные индексы акций могут торговаться в минусе вслед за азиатскими площадками. Однако динамика сырьевых контрактов не предполагает сильного давления на российский рынок.

Майские рекорды настораживают

По итогам торгов 10 мая индекс МосБиржи вырос на 0,33% до 3694,78 п., а РТС снизился на 0,43% до 1570,78 п. В течение дня индекс МосБиржи установил новый внутридневный максимум 3713,49 п. В целом, день проходил позитивно, базируясь на спокойном внешнеполитическом фоне прошлой недели. Однако к вечеру на настроение отечественных инвесторов стала давить история с хакерской атакой на компьютерную сеть американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сам факт атаки особого значения не имеет, но посыл CNN, что её осуществили хакеры, связанные с РФ, повышает вероятность очередных ограничивающих действий со стороны США. 5 отраслевых индексов снизилось и 5 выросло. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе информационных технологий (-2,3%) из-за провала бумаг OZON Holdings, HeadHunter и «Яндекс». Самый существенный рост показал финансовый сектор (+1,3%) на фоне роста бумаг TCS Group и Сбербанка. Акции Сбербанка торговались последний день с дивидендами 18,7 рублей на обыкновенную и привилегированную бумагу. Соответственно, уже на торгах во вторник акции Сбербанка могут утащить рынок в минус, сигнализируя об окончании майской эйфории.

Лидеры роста в индексе МосБиржи на 18:50 мск:

TCS-гдр - 4886 (+8,01%);

"Алроса" - 117,1 (+2,85%);

"Аэрофлот" - 67,1 (+2,22%);

"РусАл" - 56,95 (+1,88%);

"Роснефть" - 542,95 (+1,26%).

Лидеры снижения в индексе МосБиржи на 18:50 мск:

OZON Holdings - 4074,5 (-4,86%);

ЛСР- 790,4 (-4,61%);

ВТБ

- 0,05 (-3,57%);

"Яндекс" - 4730 (-2,1%);

"РусГидро" - 0,83 (-2%).

Внешнеполитические риски вновь давят на рубль

Схожая ситуация складывалась в рубле. Утро началось с укрепления до 73,515 за доллар и 89,26 за евро. Однако негативные внешние сигналы привели к вечерней слабости российской валюты. Ситуация на Forex была относительно стабильной. Индекс доллара незначительно повышался. Однако отметим рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,60%. К информации CNN об участии российских хакеров в атаке на компьютерную сеть Colonial Pipeline можно добавить претензии Чехии на компенсацию в размере 1 млрд крон в адрес РФ по поводу взрывов на складах боеприпасов в 2014 году. Россия продолжает отвергать какие-либо обвинения, выдвинутые на основе косвенных доказательств. Голландия также направила в ЕСПЧ дело по сбитому MH17 Malaysia Airlines, что также не добавило рублю уверенности. На стороне российской валюты лишь фактор снижения объёма валютных интервенций Минфина с 11 мая. В период с 11 мая по 4 июня Минфин направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей, или 6,5 млрд рублей в день по сравнению с 8,4 млрд рублей в предыдущий период. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,77% до 74,35, а евро на 0,48% до 90,21.

Технологичные акции вновь падают на опасениях роста ставок

На американском рынке продолжилась ротация из технологичных бумаг в цикличные секторы экономики. Впрочем, даже Dow Jones не избежал просадки в последние минуты торгов. Всему виной сохраняющиеся опасения по поводу более высокой инфляции и последующего роста ключевой ставки ФРС, хотя представители регулятора постоянно говорят о временном характере текущего всплеска цен. Казалось, что пятничный отскок принесёт за собой более устойчивый рынок. Однако на текущей неделе выйдет оценка потребительской инфляции и ожидается резкое ускорение роста показателя. Высокие ставки рассматриваются в качестве основного негатива для технологичного сектора. Поэтому просадка соответствующего отраслевого индекса на 2,53% выглядит вполне логичной. Похожие потери наблюдались в секторе коммуникаций (-1,91%) и цикличных товарах (-1,95%). Самым сильным оказался сектор коммунальных услуг (+1,02%). В составе индекса Dow Jones самый сильный рост показали бумаги 3M Co. (+2,1%), Procter & Gamble Co. (+1,86%) и Verizon Communications Inc. (+1,36%). Слабее всех были Intel Corp. (-2,95%), Visa Inc. (-2,65%) и Apple Inc. (-2,58%). По итогам торгов:

DJIA - 34742,82 п. (-0,10%),

S&P 500 - 4188,43 п. (-1,04%),

NASDAQ - 13401,86 п. (-2,55%).

Власти Китая продолжат борьбу с теневым бизнесом

Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. Индийский рынок закрывался в плюсе четыре дня подряд. Однако во вторник распродажи в бумагах металлургов и банков сломали эту тенденцию. В Китае инфляция в апреле ускорилась до 0,9% с 0,4% в марте, но ожидалось повышение до 1,0%. В ценах производителей, напротив, более сильное ускорение до 6,8% с 4,4% в марте при ожиданиях роста до 6,5%. Рынок в Гонконге агрессивно снижался. Потери технологичного сектора индекса Hang Seng превышали 4%. Однако это не только последствия распродаж схожих бумаг в США, но и сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшего давления властей КНР на технологичные компании в сфере соблюдения антимонопольного законодательства. В пятницу регулятор КНР заявил, что продолжит очищение платформных компаний от функций теневого бизнеса и монопольных практик. В Японии рынок также активно снижался на фоне распродаж технологичных акций. Кроме того, главы ряда префектур, как сообщает Kyodo News, призвали к расширению карантинных ограничений и продлению уже существующих мер для сдерживания распространения COVID-19. К примеру, бумаги SoftBank Group теряли около 6%, а Tokyo Electron около 4%. Рост смогли сохранить лишь акции телекоммуникационных компаний. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 28603,04 п. (-3,10%),

Hang Seng - 28155,38 п. (-1,54%),

S&P/ASX 200 - 7094,20 п. (-1,10%),

Shanghai Composite - 3441,03 п. (+0,38%),

KOSPI - 3206,98 п. (-1,30%).

Сталь в Китае сохраняет рост на опасениях ограничений производства

Промышленные металлы продолжили дорожать, а вот нефть оказалась под давлением. Проблемы в компьютерных сетях трубопроводной Colonial Pipeline могут привести к многодневному простою, что скажется на возможностях поставок нефтепродуктов в США. Однако это также означает, что НПЗ могут сократить объёмы переработки сырой нефти. Впрочем, проблемы с топливными трубопроводами на рынке рассматривают в качестве временных. Накануне фьючерсы на бензин резко подорожали, но затем вернулись к значениям пятницы. Поддержку нефти оказывают ожидания того, что за прошлую неделю коммерческие запасы в США сократились. Предварительный опрос Reuters показал, что сокращение на рынке оценивают на уровне 2,3 млн бар. В Китае продолжился рост цен на сталь. Центральные власти обратились к местным администрациям с требованиям завершить собственные проверки металлургических проектов и планов сокращения производства до середины мая. Затем уже центральные власти проверят результаты в течение июня и июля. Рост цен на арматурную сталь продолжается уже шестую сессию подряд. Накануне фьючерсы на поставку железной руды на Даляньской Товарной Бирже подскочили в цене на 10%, достигнув дневного лимита роста. К 9:00 мск:

Brent - $68,05 (-0,40%),

WTI - $64,68 (-0,37%),

Золото - $1838 (+0,02%),

Медь - $10553,56 (+1,51%),

Никель - $17915 (+0,86%).