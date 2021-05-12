ИАЦ «Альпари»: Рынок оделся в «красное»

На отечественном фондовом рынке идут продажи. Все стоит слишком дорого, в секторе начинается период глобальных дивидендных отсечек, и таким аргументам сложно противостоять. Индекс МосБиржи во вторник вечером отступил к 3637 пунктам и может отойти к 3615-3620 пунктам. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от рыночного настроения. Индекс РТС просел к 1545 пунктам и может торговаться в границах 1540-1560 пунктов.

В «зеленой» зоне удается удержаться акциям «РусГидро» и «МосБиржи». Акции «Магнита» приостановили снижение и восстанавливаются к 5135 руб. Пока рано говорить о смене тенденции, так как для этого бумаге нужно вернуться выше 5168 руб.

Акции «Сбербанка» как обыкновенные, так и привилегированные падают на фоне закрытия реестра под дивиденды. В первом случае бумага отошла к 308,08 руб. после обновления исторического пика на уровне 320,19 руб., и это нормально. Интересно, что дивидендный гэп пытаются закрыть уже сегодня — рынок чрезвычайно уверен в своих силах.

Под давлением торгуются акции «Детского мира» и «ТГК-2». Хуже рынка выглядят бумаги «Лукойла».

Доллар США к вечеру сократил падение и торгуется по 74,16 руб. Как и было сказано, просадка в американской валюте выглядит чрезмерной, рубль — слишком переоцененным, и вся эта красота явно нуждается в балансировке. Вполне может быть, что пара доллар/рубль еще какое-то время постоит около 74,00, но далее будет двигаться в направлении диапазона 75-77 руб. за доллар. Евро стоит 90,14 руб., здесь дневное снижение было быстро выкуплено, а курс валюты вернулся в границы 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»