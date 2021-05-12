Комментарии

«Фридом Финанс»: Держим высоту Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Рост сменился коррекцией. Динамику торгам задал внешний фон и дивидендный фактор. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали упавшие накануне бумаги Ozon (+2,95%). Поводом для этого стали ожидания включения акций в индекс MSCI. Аутсайдерами из-за закрытия дивидендного реестра оказались акции Сбербанка (-4,45%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74. Вчера фондовый рынок продемонстрировал техническую коррекцию. Фон для нее обеспечили отрицательная динамика в США и падение котировок Сбербанка. Однако панических настроений среди участников торгов нет. Минэнерго США прогнозирует цену на нефть в районе $62 за баррель, что выше консервативных ожиданий в России. Инвесторы, в свою очередь, сбрасывают акции высокотехнологических компаний, многие из которых выглядят явно перекупленными из-за усилившихся опасений насчет разгона инфляции. Вхождение экономики в цикл инфляционного роста положительно для российского фондового рынка, поскольку в этом случае продолжат дорожать акции банков и сырьевых компаний. Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир для индекса Московской биржи: 3650-3700 пунктов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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