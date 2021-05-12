ПСБ: С учетом аукционов Минфина по размещению нового госдолга, сегодня доходность 10-летних ОФЗ может вырасти до 7,15% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера цены длинных ОФЗ снижались, отыгрывая рост доходности локальных гособлигаций развивающихся стран и предстоящие аукционы Минфина РФ в среду. Доходность 10-летних ОФЗ-26235 выросла до 7,12% годовых (+10 б.п.). Десятилетние гособлигации Мексики вчера выросли в доходности до 6,85% (+12 б.п.), Бразилии – до 9,22% (+2 б.п.), Турции – до 17,34% (+6 б.п.). Давление на локальные облигации ЕМ оказывает инфляция, которая превышает цели и прогнозы властей. Инфляция в апреле в Мексике выросла до 6,08%, Бразилии – до 6,76%. Сегодня важными для рынка будут данные по инфляции в США и последующие комментарии регулятора.

Минфин РФ сообщил о планах разместить на аукционах в среду ОФЗ с фиксированным купоном срочностью 14 и 10 лет. Объем размещения лимитирован: ОФЗ-ПД 26233 на 30,4 млрд руб., 10-летние ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд руб. Мы ожидаем, что отложенный спрос из-за отсутствия аукционов на прошлой неделе будет способствовать размещению нового госдолга в полном объеме с премией до 5 б.п. к вторичному рынку. Помимо заявок госбанков ожидаем спрос со стороны нерезидентов. По данным НРД, иностранные инвесторы за последние две недели увеличили вложения в ОФЗ на 45 млрд руб. после сокращения портфелей в предыдущие три месяца на 330 млрд руб.

ПАО "Промсвязьбанк"