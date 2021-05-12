ПСБ: Рынки под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В начале текущей недели мировые рынки оказались под давлением. Основным фактором, способствующим продажам, выступают риски более раннего сворачивания поддерживающей монетарной политики со стороны ФРС. Инвесторы опасаются, что регулятору придется пойти на такой шаг на фоне высоких темпов инфляции. При этом представители ФРС неоднократно заявляли, что оценивают инфляционные риски как временные, указывая на учет возможности краткосрочного выхода инфляции выше цели регулятора (2%). Учитывая это сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен составит 2,3%, вплотную подойдя к многолетним максимумам, установленным в конце 2019 года на уровне 2,4%. Плюс к этому, после публикации данных по инфляции состоится три выступления представителей ФРС, которые, скорее всего, вновь попытаются успокоить рынки через словесные интервенции, указав на сохранение мягкой денежно-кредитной политики продолжительное время, несмотря на рост инфляции.

Также инвесторов беспокоит возобновившийся рост долларовых ставок. Так, в первой половине недели доходность 10-летних казначейских облигаций, в преддверии аукциона по размещению на опасениях слабого спроса на первичном рынке, вновь преодолела отметку 1,6%. Высокие ставки грозят привести к перетоку средств с рынка акций на рынок облигаций, делая вложение в долговые бумаги привлекательными.

В результате, во вторник мировые рынки вновь продемонстрировали негативную динамику. И если днем ранее в США в основном под давлением оказался сектор hi-tech, то на этот раз снижение прошло по широкому спектру секторов. Исключением выступил металлургический сектор – при снижении индекса S&P500 на 0,9%, S&P Metals&Mining на фоне высоких цен на металлы вырос на 2,4%. По итогам дня MSCI World снизился на 1,1%. Развивающиеся рынки вновь выглядели чуть хуже – MSCI EM потерял 1,3%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как негативные. Вновь большинство азиатских площадок несет существенные потери. Исключением выступает рынок Китая, демонстрирующий умеренный рост. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают находиться под давлением. На рынке энергоносителей наметилась стабилизация – ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 68 долларов за баррель.

По итогам вторника индекс МосБиржи снизился на 1,2%. Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что уже на старте торгов приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 3600-3620 пунктов. В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию, однако ближе к закрытию продажи могут вновь возобладать, что поспособствует отступлению рынка ниже 3600 пунктов. Отметим, что лучше рынка могут выглядеть бумаги металлургического сектора, на фоне хорошей конъюнктуры на рынке промышленных металлов.

Во вторник доллар снизился к рублю на 0,3%, евро потерял 0,2%. Сегодня в рамках утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции чуть ниже 74,2 рубля. В ходе дня ожидаем попыток рубля продолжить укрепление. Несмотря на снижение интереса инвесторов к рисковым активам, поддержку национальной валюте окажут высокие цены на нефть и отступление на второй план геополитических рисков. В результате доллар может закрепиться в нижней половине диапазона 73-75 рублей. При этом данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.