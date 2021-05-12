Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные

Ожидаем закрепления пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 73-75 рублей

Ожидаем снижения индекса МосБиржи ниже 3600 пунктов

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может вырасти до 7,15% годовых

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в апреле заработал рекордную чистую прибыль – 103,6 млрд руб.  – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сбербанк продолжает демонстрировать уверенный рост прибыли, второй месяц подряд зарабатывая более 100 млрд. руб. (103,6 в апреле и 103,3 млрд. руб. в марте). Прибыль с начала года составила 386 млрд. руб. – похоже, Банк в этом году реализует цель по прибыли - свыше 1 трлн руб. Основной фактор сильных результатов – умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года, а также рост процентных активов. Так, за 4 месяца объем созданных резервов составил 67,8 млрд. руб. vs 242,2 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Прирост кредитования ЮЛ (+1,4% м/м) и ФЛ (+2,4% м/м) в апреле также демонстрирует ускорение на фоне сохраняющихся ожиданий по дальнейшему росту ставок. При этом снижение процентной маржи на фоне удорожания пассивов пока выглядит умеренно: -16 б.п. с начала года – до 4,9%. На фоне сильных результатов повышаем таргет по обыкновенным акциям Сбербанка до 351 руб., рекомендация - «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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