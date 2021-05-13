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ПСБ: МЭА понизило прогноз по спросу на нефть

МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где скорректировало прогноз на 2021 г. Ожидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день – оценка снижена по сравнению с предыдущим прогнозом от апреля. Агентство вернулось к февральским минимальным ожиданиям из-за  более слабого, чем ожидалось, потребления нефти в США и Европе в 1 кв. 21 и ухудшения прогнозов по Индии из-за недавнего всплеска Covid-19.  

В соответствии с нашими ожиданиями, МЭА понизило прогноз роста спроса  на нефть на этот год на 270 тыс. барр./день – до 5,4 млн барр./день. В итоге, спрос на нефть в 2021 г. достигнет 96,4 млн барр./день, что соответствует минимальным уровням, которые агентство ожидало еще в феврале этого года.

Основной причиной для довольно резкого понижения прогноза МЭА называет более слабое, чем ожидалось, потребление нефти в США и Европе в 1 кв. 2021 г. и ухудшение прогнозов для Индии из-за недавнего всплеска Covid-19.  Тем не менее, на вторую половину года МЭА не закладывает ухудшение ситуации в Индии и других странах, полагая, что кампании по вакцинации населения продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем. В этой связи ожидания по росту спроса на этот период пока не претерпели существенного изменения.

В то же время МЭА подчеркивает, что перспективы спроса на нефть сопряжены с высокой степенью неопределенности, доказательством чего является наблюдаемый кризис Covid-19 в Индии, а также риски возвращения иранской нефти на рынок, что может усугубить дисбаланс.

Мы разделяем опасения МЭА относительно неустойчивости восстановления спроса на нефть. Также ввиду решения ОПЕК+ наращивать добычу с мая мы видим риски скатывания рынка в профицит предложения во 2П 2021 г., что обусловит возврат цен на нефть Brent к 60 долл./барр. и ниже.

ПАО «Промсвязьбанк»

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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