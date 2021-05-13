ИАЦ «Альпари»: Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

Жителям России нужно в среднем 173 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, цифра получена опросом портала Superjob. В опросе приняли участие 2500 человек старше 18 лет, а также по 1000 из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из других городов-миллионников и полумиллионников. Москвичам для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц, жителям Владивостока — 200 тыс. руб., Ростова-на-Дону — 195 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 183 тыс. руб. Наименьший доход нужен для счастья в Кирове — 132 тыс. руб., Оренбурге —136 тыс. руб. и Липецке — 137 тыс. руб.

Мужчинам, согласно исследованию, для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тыс. руб. против 155 тыс. руб. соответственно. Последнее, в принципе, естественно. В отличие от Европы в России мужчина по традиции оплачивает счета за даму в различных увеселительных заведениях, а также часто частично или полностью финансирует другие расходы своей спутницы, оставляя ее собственные доходы ей на карманные расходы. Европейский вариант отношений, когда каждый платит за себя, в России и других странах СНГ по-прежнему заслуживает общественное порицание.

Доходы и ожидания по доходам россиян часто сравнивают со странами Западной Европы, делая вывод, что Россия – бедная страна. Однако прямой пересчет по курсу вряд ли дает истинную картину. В Европе зарплаты выше, но выше и цены. Коэффициент поправки – 2-3 раза. Плюс там высокие налоги, а россияне получают 10-15 трлн руб. в конвертах.

Так или иначе, денег много не бывает. Есть ли сумма, которая позволит решить вопрос на корню? Она давно озвучена в научных работах по прикладной финансовой математике — два миллиона долларов или евро. Один миллион — это достойная квартира в Москве. Второй миллион — это пассивный доход, который можно разместить в акциях российских компаний или, например, в ОФЗ или облигациях «Сбера», что принесет 4-8% годовых или $40-80 тыс. в год. Достойная жизнь на одну персону.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»