ИАЦ «Альпари»: Ожидаем краткосрочного роста цены на нефть до $70 за баррель

Цена на нефть Brent за прошлую неделю, с 4 по 11 мая, показала умеренное снижение на 1,08%, до $68,41 за баррель. Снижение, скорее всего, стало коррекционным после бурного роста в начале мая на новостях об атаке террористов на иракское нефтяное месторождение Бен-Хасан, которая, впрочем, большого ущерба добыче нефти в Ираке не нанесла.

А вот данные по коммерческим запасам нефти, поступавшие всю неделю из США, пока носят откровенно «бычий» характер: на прошлой неделе – падение почти на 8 млн баррелей, а уже в начале этой недели Американский институт нефти зафиксировал падение товарных запасов нефти в США ещё на 2,5 млн баррелей. Да и ОПЕК+, согласно ежемесячному докладу ОПЕК, в апреле перевыполнил условия соглашения на 114%, что для рынка может стать положительной новостью.

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть, по-видимому, выступили ежемесячные доклады ОПЕК и Минэнерго США, в которых рост мирового спроса на нефть в 2021 году по-прежнему прогнозируется не выше, чем на 6 млн баррелей в сутки, до 95,5-96 млн баррелей в сутки. Это значительно меньше, чем в докризисном 2019 году, когда мировой спрос на нефть достигал 99,87 млн баррелей в сутки (по данным Международного энергетического агентства). Однако на текущей неделе рынок, по-видимому, будет находиться под влиянием последствий атаки хакеров на американский нефтепровод Colonial Pipeline и ожиданий возможных перебоев с поставками бензина во Флориде, что будет подталкивать вверх цены на нефть.

Мы полагаем, что рост цены Brent до $70 за баррель возможен уже в ближайшие дни. Однако когда в США работа нефтепровода восстановится в полном объёме (а это должно произойти не позднее, чем через неделю), цены на нефть могут вернуться в коридор в $65-69 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»