ИАЦ «Альпари»: Рынок потерял ориентиры

Рынок акций РФ в среду движется смешанно. Индекс МосБиржи балансирует около 3655 пункта и может закрепиться в пределах 3640-3660 пунктов. Индекс РТС снижается к 1546 пунктам, но способен оставаться в рамках 1540-1555 пунктов. Инвесторы явно в замешательстве, так как старые основания для покупки уже реализованы, новых не появилось.

В акциях «Магнита» снов продажи. Бумага явно следует к нижней границе торгового коридора 5053-5265 руб., и в случае ее пробоя будет открыт путь к 5033 руб.

В минусе остаются акции «Сбербанка» после дивидендного гэпа, и это нормально.

Неплохо сегодня выглядят акции горнопромышленных компаний, от «Русала» до «Мечела». В последнем случае бумага прервала трехдневное падение и стабилизируется на фоне ожиданий восстановления ряда азиатских экономик. Для обыкновенных акций «Мечела» возможна стабилизация около 75,75 руб., и если она удержится там, можно будет говорить о вероятности восстановления к 77,50 руб.

Минфин РФ сегодня провел результативные аукционы, несмотря на не слишком позитивный внешний фон. Выпуск 26233 привлек 20 млрд руб. при спросе в 30,8 млрд руб. Второй выпуск, 26235, продали на 25 млрд руб., спрос составил 30 млрд руб.

Доллар США во второй половине сессии среды поднялся к 74,43 руб., и если сможет закрепиться выше 74,20, далее попробует атаковать 74,55 руб. Рубль до сих пор выглядит слишком перекупленным, доллар — избыточно слабым. Валютной секции самое время отбалансироваться, но пока эмоций и реакций в секторе слишком много. Евро торгуется по 90,05 руб., он быстро вернулся в коридор 90-92 руб. после прогулки в сторону 89,80 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»