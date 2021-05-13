«Фридом Финанс»: Нефть продолжает дорожать вопреки сильному доллару

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние площадки в эту среду, 12 мая, торгуются разнонаправленно. Фондовые биржи в США отыгрывают неожиданно сильный рост инфляции, который в апреле превысил 4% год к году, падением до 2%. В то же время доллар укрепляется против основных валют в ожидании ответа на данные об ускорении инфляции со стороны ФРС. В Европе страновые индексы в плюсе до 1%. Азия завершила сессию без единой динамики. Развивающиеся площадки по индексу MSCI Emerging markets теряют около 2%.

Сырьевые товары во всех основных сегментах демонстрируют повышение котировок, что обусловлено как упомянутыми данными по инфляции в США за апрель, так и оптимистичными прогнозами ОПЕК, которая ожидает потребление нефти в 2021 году на уровне более 96 млн баррелей в сутки. Такой же прогноз ранее дало МЭА. Эти объемы сопоставимы с потреблением энергоносителей до пандемии. В итоге на пике Brent сегодня подходила к $69,9 за баррель. Психологически значимый уровень $70 может быть преодолен в ближайшие сутки.

РТС сегодня незначительно корректируется на смешанном внешнем фоне. Индикатор снизился с 1580 пунктов, на которых торговался в начале недели, и торгуется ниже 1550, хотя держится в диапазоне предыдущего дня 1540-1560. До конца недели долларовый бенчмарк может демонстрировать повышенную волатильность. Не исключено, что в четверг он опустится 1520 или ниже.

Индекс Мосбиржи консолидируется около 3650 пунктов. Большую часть дня он держался немного выше уровней прошлой сессии, но к вечеру рост приостановился. В случае развития сценария общей широкой коррекции на мировых рынках ближайшим целевым уровнем для рублевого индекса станет отметка 3600, которая может быть достигнута в ближайшие пару сессий.

Сегодня заметно растут нефтегазовые голубые фишки Роснефть (+2,9%) и ЛУКОЙЛ (+2,2%). Для российских тяжеловесов это редкий по силе подъем внутри одного дня. Основным позитивным драйвером для них служат рост цен на нефть и прогнозы долларовой инфляции. Цель на ближайшие две-три сессии по акции ЛУКОЙЛа — 6300 руб.

Доллар к рублю растет, евро снижается. Пара USD/RUB вернулась к отметке 74,4, откуда может предпринять попытку подняться к 75 при активизации распродаж со стороны нерезидентов. В базовом сценарии завтра USD/RUB опустится к 74 или чуть ниже. Евро теряет буквально несколько копеек, находясь в середине недельного диапазона. На ближайших торгах вероятность роста или падения в пределах 50 коп. мы оцениваем одинаково.