«Открытие»: Российский рынок игнорирует растущую нефть из-за опасений роста ставок в долларе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российский рынок игнорирует растущую нефть из-за опасений роста ставок в долларе

К 15:25 мск индекс МосБиржи повышался на 0,11% до 3656,07 п., а РТС рос на 0,08% до 1553,84 п. В первой половине дня отечественный рынок пытался удержаться в плюсе на фоне отскока европейских индексов и позитивной динамики нефти. Однако после достижения отметки 3674,35 пункта индекс МосБиржи растерял все свои достижения. Наиболее сильный рост показал сектор электроэнергетики (+0,4%), а вот финансы теряли более 1,1% из-за слабости расписок TCS Group и акций Сбербанка. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 43 млрд рублей к середине дня. Ухудшение настроений во многом связано с ожиданиями резкого ускорения инфляции в США и вероятной негативной реакции инвесторов.

«АЛРОСА» сообщила о росте продаж алмазно-бриллиантовой продукции за апрель на 12% до $401 млн. В сравнении с апрелем 2020 года рост выглядит астрономическим, так как год назад компания смогла реализовать продукцию лишь на $15,6 млн за аналогичный период. Год назад провал продаж сформировался на фоне карантинных мер и резкого падения спроса на продукцию во всём мире. Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил расписки OZON Holdings в индекс MSCI Russia. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 27 мая. Ожидается, что данное событие принесёт до $100 млн новых инвестиций в бумаги компании со стороны пассивных индексных фондов. Расписки OZON лидировали на Московской бирже, дорожая более чем на 4%. Также в лидирующей группе были «ФСК ЕЭС», «РусАл» и «Роснефть». Самыми слабыми к середине дня оказались TCS Group, «Магнит», «Петропавловск» и привилегированные Сбербанк.

Американская инфляция и слабый спрос на ОФЗ толкают рубль к ослаблению

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня, но, в основном, смог преуспеть в паре с евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5140 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,86% на день, 5,0% на неделю и 5,23% на месяц. Минфин РФ проводит в среду 12 мая аукционы ОФЗ. На первом из них были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Размещённый объём составил 20,388 млрд рублей по номиналу при спросе 30,789 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,27%. Напомним, что объём предложения составлял 30,391 млрд рублей по номиналу. Таким образом, дневная слабость рубля также может быть связана с недостаточным спросом на долговые бумаги. Кроме того, на среду запланирован выход данных по потребительской инфляции в США и многие спекулянты заранее готовятся к повышенной волатильности валютного рынка, так как цифры по США могут оказаться весьма негативными. К 15:25 мск:

USD-RUB – 74,13 (+0,02%),

EUR-RUB – 89,84 (-0,22%),

EUR-USD - $1,212 (-0,21%),

GBP-USD - $1,412 (-0,13%),

USD-JPY – 108,78 (+0,16%).

Инфляционные ожидания продолжают отражаться на европейском рынке акций

Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Инвесторы продолжают проявлять осторожность перед выходом статистики по инфляции в США. В Европе вновь слабее всех был сектор технологий, а вот самый сильный рост наблюдался в базовых материалах. Вышло несколько интересных корпоративных новостей. Бумаги ирландской UDG Healthcare рванули вверх более чем на 20% на новостях о том, что частный фонд Clayton, Dubilier & Rice покупает компанию за 2,6 млрд фунтов стерлингов. Акции Commerzbank дорожали более чем на 8% после сильного отчёта и повышения ожиданий по выручки в текущем году. Бумаги голландского ABN Amro теряли более 7% на фоне убытка в I квартале в размере 54 млн евро. Убыток сформировался из-за существенных выплат по искам об участии в отмывании денег. ВВП Великобритании снизился за I квартал на 1,5% при ожиданиях 1,6%. Промышленное производство в Великобритании выросло за март на 1,8% при ожиданиях роста на 1,0%. В годовом выражении рост составил 3,6% при ожиданиях 2,8%. В еврозоне ситуация не столь позитивная поскольку рост производства составил лишь 0,1% за март при ожиданиях 0,7%. К 15:25 мск:

FTSE 100 - 6989,95 п. (+0,60%),

DAX - 15169,77 п. (+0,33%),

CAC 40 - 6263,33 п. (-0,06%).

МЭА ожидает роста спроса выше роста предложения

В свежем ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства говорится о том, что текущий спрос на нефть превышает предложение. Более того, МЭА отмечает существенно более слабый рост предложения в сравнении с прогнозируемым восстановлением спроса. Ситуация в Индии и Бразилии, по мнению МЭА, не повлияет на общее восстановление потребления нефти. Вечером поступит отчёт Минэнерго США, от которого ждут подтверждения снижения коммерческих запасов нефти. К 15:25 мск:

Brent - $69,38 (+1,21%),

WTI - $66,14 (+1,32%),

Золото - $1834,5 (-0,09%),

Медь - $10465,38 (-0,31%),

Никель - $17795 (-0,79%).

Инфляция в США разогрелась выше ожиданий

Данные по потребительской инфляции в США оказались весьма удивительными. За апрель CPI вырос на 0,8%, а Core CPI на 0,9%. Ожидался рост на 0,2% и 0,3% соответственно. В годовом выражении CPI поднялся до 4,2%, а Core CPI до 3,0%. Естественно, что ожидания были заметно скромнее. На этом фоне фьючерсы на индексы США усилили своё снижение до 1,45% в NASDAQ и более скромные потери чуть более 0,5% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила до 1,65%. Естественно, что удивляет больше всего не годовой показатель, а динамика цен за апрель. Amazon.com неожиданно выиграла европейский суд по делу, которое предписывало выплатить 250 млн евро налогов Люксембургу. Сеть закусочных полезного питания Wendy’s отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, а также сообщила о росте сравнимых продаж. Производитель электронных игр Electronic Arts продолжил удивлять своими сильными результатами. Российский рубль и рынок акций почувствовали на себе давление роста доходностей в США после публикации данных по потребительской инфляции. В целом пока нельзя говорить о смене глобального тренда, но рынкам потребуются очередные заверения представителей ФРС, что текущий всплеск инфляции это временное явление, а стимулирующая политика будет оставаться сверх мягкой.