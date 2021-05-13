ПСБ: Рубль пытается перейти к укреплению

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

После существенного снижения днем ранее на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, сегодня в рамках утренней сессии рубль предпринимает попытки восстановления по отношению к основным мировым валютам. В результате, пара доллар/рубль отступила ниже 74,6 рубля. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить укрепление, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты. Этому способствуют высокие уровни на рынке энергоносителей, а также снижение геополитической напряженности.

Напомним, что по итогам среды рубль понес потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,7%, поднявшись в район 74,6 рубля, евро прибавил 0,1%, до 90,1 рубля.