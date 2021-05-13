ПСБ: Высокая инфляция в РФ и США оказывает давление на рынок рублевых облигаций

Сегодня ожидаем, что кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3 – 5 б.п.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в среду доходность 10-летних ОФЗ-26235 выросла до 7,17% годовых (+5 б.п.). Давление на рынок оказали аукционы Минфина по размещению нового госдолга с премией, а также рост доходности облигаций на глобальном рынке после выхода данных по инфляции в США. Рост потребительских цен в апреле в США составил 0,8% м/м и 4,2% г/г. Базовая инфляция выросла до 3,0% г/г. Рост цен оказался существенно выше прогнозов рынка и усилил ожидания повышения ставки ФРС на горизонте 2022 – 2023 гг. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,69% годовых (+7 б.п.)

Минфин РФ в среду продал ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 г. на 20,4 млрд руб. при спросе 30,8 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, что содержит премию 6 б.п. к закрытию вторника. Объем размещения 10-летнего выпуска 26235 составил 25 млрд руб. при спросе 30,2 млрд руб., премия к закрытию торгов во вторник – 7 б.п.

Сегодня ожидаем, что рынок продолжит отыгрывать вчерашние данные по инфляции в США. На этом фоне кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3 – 5 б.п.

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