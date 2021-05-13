ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль сохранит боковую динамику около уровня 74 руб.

В среду, 12 мая, по итогам торгов рубль подешевел к иностранным валютам. Наибольшие потери он понёс против американской валюты. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 74,63 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 90,13 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,90 руб.

Рубль сдал позиции доллару на американской сессии. Спрос на американскую валюту вырос после выхода данных о потребительской инфляции в США, которые заметно превысили прогнозы. Доходность на десятилетние облигации США подскочила до 1,70%.

Инвесторы покупали доллар опасаясь, что для сдерживания инфляции ФРС может свернуть программы покупки облигаций и повысить ставки раньше, чем планировалось.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупреждал о краткосрочном всплеске инфляции и пообещал сохранять ставки на прежнем уровне пока не будут достигнуты целевые показатели по инфляции и рынку труда. Инвесторы не слушают его и постоянно поднимают эту тему, повышая на рынке волатильность.

Фьючерсы на нефть в среду выросли до $69,86, достигнув наиболее высокого уровня закрытия с марта. Нефтяной рынок позитивно отреагировал на рост инфляции и восстановление экономики.

В четверг, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,57 (-0,53%). Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю на фоне ослабления доллара на валютном рынке. Нужен денек, чтобы инвесторы переварили данные по инфляции в США. Цена на нефть находится вблизи психологически важного уровня $70 за баррель. В ближайшие дни ожидается его пробой. Рубль сохранит боковую динамику около уровня 74 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи повысился на 0,06%, до 3654,14 пункта. Индекс РТС снизился на 0,30%, до 1548,02 пункта. РТС находился под давлением из-за ослабления рубля, индекс МосБиржи – из-за падения американских индексов.

Индекс DJIA упал на 2%, до 33594 пункта, индекс S&P500 – на 2,14%, до 4063,05 пункта. Высокая инфляция в США стала поводом для массовых распродаж акций, и не исключено, что они продолжатся сегодня.

Фьючерсы на российские индексы торгуются в минусе. Учитывая сложившуюся обстановку на рынках и рост индекса страха VIX, идеальный вариант для российских индексов – сохранить боковое движение в узком диапазоне, пока не прекратятся продажи на рынке США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»