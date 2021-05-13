ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи перейдет в диапазон 3600-3650 пунктов, давление на акции финсектора может сохраниться

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В середине недели коррекционные настроения на мировых рынках усилились. Ключевым поводом для активизации фиксации прибыли выступила публикация данных по всплеску потребительской инфляции в США, оказавшейся заметно выше прогнозов: рост ИПЦ в стране достиг 4,2% г/г (рынок, по консенсусу Рейтер, ждал показатель в районе 3,4%-3,9% г/г) – максимума с 2008 года, а темпы роста базовый ИПЦ (без учета продовольствия и энергоносителей) взлетели на уровни 1995 года, составив 3% г/г. На этом фоне заметно выросли как инфляционные ожидания по США, так и долларовые ставки – доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь вплотную приблизилась к уровню 1,7%, району пиков этого года.

Рост долларовых ставок привел к ухудшению настроений на мировых рынках. Так, ведущие американские индексы потеряли 2,0%- 2,7% при повышении торговой активности, ведомые распродажами в чувствительных к росту ставок секторах hi-tech, потребсектора, автомобильной промышленности и стройсекторе. Нервозность в отношении ставок несколько ослабила уверенность инвесторов в крепости мировой экономики, приведя и к давлению на товарных рынках и на рынках развивающихся стран.

По состоянию на утро четверга ситуацию на мировых рынках мы характеризуем как умеренно негативную. Так, ключевые азиатские фондовые индексы теряют 1%-1,5%, отыгрывая падение рынка акций США, негативную динамику демонстрируют цены на нефть и промышленные металлы. Хотя фьючерсы на американские индексы и пытаются сегодня подрастать, уверенности в готовности фондового рынка США отскочить после распродаж последних трех дней пока нет.

В среду индекс МосБиржи (+0,1%) пытался расти в течение торговой сессии, но остался у отметки 2650 пунктов, - оживление спроса на ряд «фишек» нефтегазового (Роснефть: 1,9%; Лукойл: +1,6%) и металлургического сектора, поддержанного крепостью товарных рынков и слабости рубля, к концу дня было нивелировано ухудшением внешнего фона. Хуже рынка вновь смотрелся финсектор: Сбербанк (оа: -1,7%; па: -2,5%) продолжил находиться под давлением после дивидендной «отсечки», еще 2% потеряли акции ВТБ, скорректировался перегретый TCS Group (-3,9%), а также акции МосБиржи (-1,4%), сегодня начинающие торговаться без учета дивидендов. Мы полагаем, что сегодня утром индекс МосБиржи опустится в 3600-3650 пунктов, отыгрывая слабость внешнего фона. В дальнейшем рынок перейдет к консолидации в ожидании стабилизации ситуации на мировых рынках, развитие которой и определит окончание торгов. Давление на акции финсектора в четверг может сохраниться. Сегодня финотчетность представят Мосэнерго и Ростелеком.

ПАО "Промсвязьбанк"