ПСБ: Инфляционные ожидания способствуют росту цен на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ



Цена на нефть Brent в среду вплотную приблизилась к 70 долл./барр. впервые с начала 2020 года на фоне всплеска рыночных инфляционных ожиданий по США (спред доходности UST-TIPS 5yr вчера достиг 2,8% впервые с 2011 года). Понижение прогноза по росту спроса на нефть на этот год от МЭА (до 96,4 млн барр./день) было проигнорировано. Данные по запасам от Минэнерго США показали сокращение запасов сырой нефти на 0,4 млн барр., дистиллятов - на 1,7 млн барр., а запасы бензинов выросли на 0,4 млн барр. При этом чистый импорт нефти подскочил на 2,4 млн барр., а экспорт упал до 1,8 млн барр./день - минимумы с 2018 г. На сегодняшнее утро цена на нефть Brent снижается, но мы полагаем, что инфляционные ожидания продолжат удерживать ее в зоне 68-70 долл./барр.





С уважением,

Екатерина Крылова

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Департамент стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"

тел.: +7 (495) 777-10-20 доб. 77-67-31

моб.: +7 (926) 850-40-80

krylovaea@psbank.ru

www.psbank.ru

тhttp://psbinvest.ru/analytics/

https://www.facebook.com/PSBResearch

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание каких-либо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон, имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в иной согласованной сторонами форме.

Настоящее сообщение (включая любые вложения) предназначено исключительно его адресатам и является конфиденциальным. Если Вы не являетесь тем получателем, которому это сообщение было предназначено, просим Вас незамедлительно информировать об этом отправителя и удалить полученное сообщение. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.



If not otherwise agreed between the parties in writing, this message, irrespective of its contents, is not aimed at creation of any legally binding consequences, including but not limited to the following: it shall not be considered an offer or acceptance by us to assume and/or amend and/or terminate any obligation, shall not be a repudiation of a contract, refusal to perform a contract fully or partially, waiver of any right or consent to any legally relevant action. Any mutual agreements of the parties which are aimed at creation, amendment or termination of any obligations shall be executed in written form or expressed otherwise in mutually agreed form.

This message (including any attachments) is intended solely for the designated addressees and is confidential. If you are not the intended addressee of this message, please, promptly inform the sender and delete the received message. Any unauthorized view, use which does not comply with its purpose, dissemination, provision and/or disclosure of the message (including any attachments), either in full or in part, is prohibited.