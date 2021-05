«Открытие»: Сектор нефти и газа позволяет не бояться американской инфляции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Утренний фон на внешних рынках остаётся негативным, но также можно говорить о том, что рынки готовы оставить позади шокирующую статистику по американской инфляции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,68%. Индекс доллара торговался в незначительном плюсе выше 90,70 п. AUD и NZD демонстрировали невысокую волатильность в пределах +-0,1% относительно доллара США. Рубль на утренних торгах уже пытается отыграть потери предыдущего дня. Вероятно, что отечественный рынок сможет открыть основную сессию нейтрально, или даже небольшим ростом. Вечером в США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Отдельно стоит обратить внимание на отчёт по ценам производителей США. Ожидается, что Core PPI ускорит рост до 3,7% в апреле с 3,1% в марте. Общий PPI ускорится до 5,9% с 4,2% в марте. Вечером также выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В России отчётность по МСФО предоставят «Мосэнерго», «Ростелеком». Акции «ПИК» торгуются последний день с дивидендами 22,51 рублей на бумагу.

Сектор нефти и газа позволяет не бояться американской инфляции

По итогам торгов 12 мая индекс МосБиржи поднялся на 0,06% до 3654,14 п., а РТС снизился на 0,03% до 3654,14 п. В первой половине дня отечественный рынок попытался отыграть потери предыдущей сессии, но страх перед американской инфляцией оказался сильнее, тем более, что цифры вышли существенно выше ожиданий. 6 отраслевых индексов выросли, а 4 упали. Индекс информационных компаний показал худшую динамику (-1,4%), последовав за технологичным сектором в США. Сектор нефти и газа смог показать самый сильный рост (+0,8%) на фоне попыток Brent подняться до $70 за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 91,299 млрд рублей по сравнению с 97 млрд рублей днём ранее.

Лидеры роста индекса МосБиржи на 23:50 мск:

"Роснефть" - 542,2 (+1,92%),

HeadHunter - 2848,5 (+1,7%),

"ЛУКОЙЛ" 6119 (+1,63%),

"ПИК" 1014,4 (+1,22%),

НЛМК -273,52 (+0,24%).

Лидеры снижения индекса МосБиржи на 23:50 мск:

TCS Group - 4657,4 (-3,88%),

OZON Holdings 4080 (-2,79%),

Сбербанк П. 280,59 (-2,47%),

"Петропавловск" - 26,96 (-2,34%),

Mail.ru Group - 1553 (-2,24%).

От падения рынок удержали акции нефтяников «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ». МЭА прогнозирует, что спрос на нефть будет восстанавливаться с лета быстрее, чем планируется повышение добычи. ОПЕК и МЭА также сохранили свои прежние прогнозы, полагая слабым влияние ситуации в Индии и Бразилии. Акции Группы «ПИК» среди лидеров дня на фоне заявлений главы правительства о сохранении льготной ипотеки в ряде регионов страны. В бумагах TCS Group явная фиксация прибыли после сильной отчётности. В расписках OZON Holdings, которые лидировали в первой половине дня, произошёл разворот и они оказались в списке аутсайдеров. Индексный провайдер MSCI включил бумаги интернет продавца в индекс MSCI Russia, но данное событие было ожидаемым. На рынке оценивают возможный объём дополнительных инвестиций в бумаги более чем в $150 млн со стороны пассивных индексных фондов. Однако этого явно недостаточно, чтобы обеспечить дальнейший взрывной рост котировок. Акции «Алроса» теряли более 1%, но отчёт по продажам за апрель можно считать вполне сильным. Рост сбыта алмазно-бриллиантовой продукции составил 12% относительно марта до $401 млн.

Рубль не избежал эмоций по поводу инфляции в США

Рубль в первой половине дня укреплялся, но затем показал значительное ослабление на после выхода данных по инфляции в США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам устремилась к 1,70%, что привело к глобальному укреплению доллара, как против валют большой десятки, так и развивающихся. Рублю даже не смогла помочь нефть, которая закрыла торги в Лондоне ростом на 1,1% до $69,32 за баррель Brent. Ожидания статистики по инфляции США также оказали влияние на результаты аукционов ОФЗ. На первом аукционе Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Размещённый объём составил 20,388 млрд рублей по номиналу при спросе 30,789 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,27%. Напомним, что объём предложения составлял 30,391 млрд рублей по номиналу. То есть спрос почти совпал с предложением, а реальный размещённый объём почти на треть оказался ниже предложения. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением в марте 2031 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу, то есть был размещён весь предложенный объём. Спрос составил 30,231 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,19%. Итоги второго аукциона можно признать относительно положительными, хотя показатель спроса явно был скромным. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,7% до 74,63, а евро на 0,09% до 90,13.

Инфляция удивила даже ФРС

Американский рынок весьма нервно отреагировал на статистику по инфляции. Потребительские цены в апреле выросли на 4,2% в годовом выражении, а стержневой показатель инфляции до 3,0%. Многие ждали, что по сравнению с низкой базой прошлого года инфляция может оказаться достаточно высокой. Однако удивил всех рост за месяц, поскольку CPI поднялся на 0,8%, а Core CPI на 0,9%. Ещё во вторник бывший президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли неожиданно заявил, что рынок недооценивает потенциал возможного повышения ставки ФРС для борьбы с будущей инфляцией. Вот и вице-президент ФРС Ричард Кларида сообщил, что был удивлён статистикой, но заверил в том, что ФРС без колебаний примет меры для снижения инфляции до целевых ориентиров, если это потребуется. В целом, можно говорить, что текущий всплеск инфляции во многом обусловлен временными факторами, как, например, повышением цен на автомобили, авиабилеты и прочее. Однако риск роста цен в условиях агрессивных стимулов существует по умолчанию. Поэтому рынок нервно отреагировал на отчёт, подняв доходность по 10-летним казначейским обязательствам до 1,69%. Падение индексов усилилось в последний час регулярной сессии. Естественно, что технологичные бумаги получили особенно сильный удар, так как вероятный рост ставок кредитования наиболее негативно скажется на историях роста.

Илон Маск сомневается в зелёности Bitcoin

Впрочем, самые сильные потери были всё же в секторе цикличных товаров (-3,28%), а затем уже в секторе технологий (-2,84%). Лишь сектор энергетики смог показать положительную динамику (+0,06%). Глава Tesla Илон Маск в очередной раз удивил рынок тем, что сообщил о возможном отказе в будущем от приёма Bitcoin в качестве оплаты из-за опасений негативного влияния майнинга на окружающую среду. Акции Virgin Galactic провалились на 11,23% на фоне информации Ark Invest о том, что space exploration ETF почти полностью избавился от акций компании Ричарда Бренсона. В составе индекса Dow Jones выросли только Merck & Co Inc. (+0,7%) и Chevron Corp. (+0,63%). Самое активное снижение показали Home Depot Inc. (-4,13%), Honeywell International Inc. (-3,98%) и Boeing Co. (-3,54%). По итогам дня:

DJIA - 33587,66 п. (-1,99%),

S&P 500 - 4063,04 п. (-2,14%),

NASDAQ - 13031,68 п. (-2,67%).

Китай вновь обвиняют в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском округе

Всплеск инфляции в США также напугал инвесторов в Азии. Reuters сообщает, ссылаясь на свои источники, что Минфин Тайваня предложил банкам с государственным участием покупать акции на фондовом рынке, дабы защитить его от активного падения. Рынки в Индии, Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Сингапуре не работали. Китайский рынок не только реагировал на инфляцию в США, но и на очередные заявления из американского Госдепа. Представитель внешнеполитического ведомства назвал Синьцзян-Уйгурский автономный округ тюрьмой под открытым небом. В Японии рынок также снижался. Акции SoftBank Group теряли более 7%. Накануне группа сообщила о рекордной прибыли за I квартал за счёт переоценке инвестиций в технологичные акции, которые оказались под ударом после выхода данных по инфляции в США. Кроме того, как сообщает Reuters, компания отказалась от продления программы обратного выкупа своих акций. Бумаги розничной сети Seven&i Holdings подорожали более чем на 6% на новостях о покупке ValueAct Capital доли в объёме $1,53 млрд. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 27484,04 п. (-2,36%),

Hang Seng - 27846,71 п. (-1,36%),

S&P/ASX 200 - 6994,00 п. (-0,72%),

Shanghai Composite - 3423,31 п. (-1,14%),

KOSPI - 3124,14 п. (-1,19%).

Ожидания по нефти сильные, но ситуация в Индии заставляет сомневаться

Инфляция не была нефти помехой, но котировки Brent не смогли выйти выше $70 за баррель. Накануне Международное энергетическое агентство подтвердило прогноз восстановления спроса на нефть в текущем году на 5,4 млн бар. до 96,4 млн бар. МЭА сообщило, что на текущий момент восстановление спроса происходит более активно, чем восстановление добычи. В II полугодии эта тенденция лишь усилится, а ситуация в Индии и Бразилии хорошо компенсируется восстановлением потребления в Европе и США. К концу года нефтяной рынок даже может оказаться в условиях дефицита поставок около 1,1 млн бар. в сутки. Также вышел отчёт Минэнерго США. Согласно данным ведомства, на неделе до 7 мая коммерческие запасы нефти в стране снизились на 0,4 млн бар. до 484,7 млн бар., что на 2% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина выросли на 0,4 млн бар. и на 1% превышают средний показатель за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн бар. и находятся на 3% ниже среднего показателя за пять лет. Добыча в США выросла за неделю на 0,1 млн бар. до 11,0 млн бар. в сутки. Средний показатели поставок за четыре недели составили: 19,1 млн бар. общих поставок в сутки, или +23,0% за год; 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +41,3% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +22,9% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 107,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Однако новый день принёс для нефти больше негатива. Котировки отреагировали, как на укрепление доллара днём ранее, так и на остающуюся тяжёлой ситуацию в индии, где за сутки от COVID-19 погибло более 4,2 тыс. человек, а число новых выявленных случаев составило более 348 тыс. Впрочем, как отмечают местные специалисты, официальные цифры могут быть в 5-6 раз ниже реальных. К 9:00мск: