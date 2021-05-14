«Фридом Финанс»: Ускорение инфляции усилило позиции «медведей»

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 мая американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Для S&P 500 и Nasdaq прошедшая сессия стала третьей подряд закончившейся в минусе. Их падение составило 2,14% и 2,67% соответственно. Dow Jones опустился на 1,99%. Лидерами коррекции стали сектора циклических потребительских товаров (-3,28%) и ИТ (-2,86%). Энергетическая отрасль оказалась единственной вышедшей на положительную территорию (+0,06%). На фоне резкого повышения доходностей трежерис сильнее всего страдают акции «роста», но и защитные и цикличные бумаги испытывают давление в связи с динамикой активов с фиксированной доходностью. FuboTV (FUBO: +9,7%) отчиталась за квартал на уровне ожиданий, улучшив прогнозы. Аналитики отмечают положительную динамику рентабельности, а также ожидают позитивного эффекта от притока новых пользователей. Array Technologies (ARRY: -46,1%) показала смешанные результаты и не подтвердила прогнозы из-за роста издержек, который оказывает давление на результаты. SelectQuote (SLQT: -20,1%) также представила неоднозначные результаты за квартал, отметив повышение издержек на маркетинг и снижение маржи. Дальнейшие прогнозы компании тоже оказались неопределенными.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать отрицательную динамику, падают и фьючерсы на S&P 500.

Накануне усиление нисходящего тренда обусловили опубликованные данные по инфляции и последующий рост доходности трежерис. В апреле показатель базовой инфляции поднялся на 0,9% м/м, что втрое превзошло прогноз. Общий уровень цен повысился на 0,8%, что оказалось вчетверо больше ожидаемого. В годовом исчислении показатели достигли уровней 1982-го и 2008 года соответственно. Все это оказывает давление на фондовый рынок. Кроме того, инвестсообщество начинает сомневаться в правильности оценок характера инфляции со стороны Федрезерва, который считает ее ускорение временным.

По данным Bloomberg, усиление опасений в связи с разгоном инфляции создает политические риски для реализации стимулирующих развитие экономики программ Белого дома. Республиканцы указывают на рост цен на сырье, который расценивают как угрозу новых витков инфляции, и считают необходимым сократить объемы стимулирования или даже отказаться от дальнейшего финансирования реформы.

Азиатские фондовые площадки сегодня в глубоком минусе. Гонконгский Hang Seng падает на 1,81%, китайский CSI 300 теряет 1,02%, а японский Nikkei 225 корректируется на 2,49%. EuroStoxx 50 снижается на 1,64%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис растет до 1,70%. Фьючерс на Brent снижается до $68 за баррель. Золото падает до $1816 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4020–4080 пунктов.

Сегодня будут представлены еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 490 тыс. против 498 тыс. за прошлый период). Также выйдут данные по индексу цен производителей (ИПЦ) за апрель (прогноз: +0,3% против мартовских +1,0%).

Результаты за первый квартал опубликует Alibaba Group (BABA). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 75% г/г, до $27,97 млрд, на фоне нормализации бизнес-процессов после их ухудшения в аналогичном периоде прошлого года из-за пандемии. Мы ожидаем улучшения показателей рентабельности и рассчитываем, что прибыль компании на акцию по GAAP может вырасти до $1,73.

Отчетность за январь-март представит также The Walt Disney Company (DIS). Согласно консенсус-прогнозу, выручка корпорации снизится на 12% г/г, до $15,86 млрд, так как негативные последствия пандемии продолжают оказывать влияние на сегмент развлекательных парков и кинопроката. Скорректированная EPS ожидается на уровне $0,26 против прошлогодних $0,60.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 74 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания – инфляция и влияние ее динамики на политику ФРС и Белого дома.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде, но краткосрочно находится под давлением продавцов. Дивергенция по индикатору RSI, которая создавала риск коррекции, полностью реализовалась. В настоящее время RSI упал ниже нейтрального уровня, но еще не достиг зоны перепроданности. Таким образом, потенциал для продолжения коррекции сохраняется. Наш базовый сценарий предполагает, что снижение продолжится до 3980-4000 пунктов по S&P 500.