ПСБ: Ростелеком опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Ростелеком сегодня опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. на уровне ожиданий и даже чуть лучше. Выручка выросла на 9%, до 132 млрд рублей, EBITDA на 18% г/г, до 55,4 млрд руб. Мы оцениваем умеренно-положительно отчетность компании и рекомендуем «держать» акции, целевой ориентир 109 руб./акцию, что дает потенциал роста 6% к текущей цене.

Показатель выручки оказался сопоставим, но немного хуже консенсус-прогноза (131,95 млрд рублей против 132,6 млрд рублей). А OIBDA и рентабельность оказались лучше (55,4 млрд рублей против 47,1 млрд рублей и 42% лучше 38,7% соответственно).

Выручка Ростелеком в 1 кв. 2021 года составила 131,95 млрд рублей, увеличившись на 9% г/г. Основными драйверами роста выручки стали доходы от цифровых сервисов и мобильной связи - они продемонстрировали рост на 13% - до 14,1 млрд рублей и 46,1 млрд рублей соответственно. Увеличение доходов от мобильной связи обусловлено ростом потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов. А повышение доходов от цифровых сервисов связано с продвижением облачных услуг, услуг дата-центров и развитием платформенных решений для цифрового государства.

По итогам 1 кв. количество абонентов услуги доступа в интернет выросло на 2% - до 13,5 млн, пользователей платного ТВ на 3% (до 10,8 млн), а виртуальной телефонии на 33% - до 0,17 млн. Абонентская база услуг местной телефонной связи сократилась на 10% - до 13,7 млн.

Показатель OIBDA вырос на 18%, до 55,4 млрд рублей, а рентабельность этого показателя увеличилась до 42% против 38,7% в 1 кв. 2020 года. На динамику повлиял рост выручки, а также рост прибыли от выбытия основных средств и нематериальных активов, связанный с реализацией портфеля недвижимости.

Чистая прибыль компании увеличилась в 1,6 раза - до 11,8 млрд рублей, а рентабельность увеличилась до 9% (с 6%). Капитальные вложения без учета госпрограмм (CAPEX) увеличились на 24% - до 27,2 млрд рублей, составив 20,6% от выручки. Свободный денежный поток (FCF) составил 2,1 млрд рублей против отрицательного значения в 6,4 млрд рублей в 1 кв. 2020 г., оставшись в положительной зоне впервые за последние несколько лет (среди значений 1 квартала).

Чистый долг составил 470,7 млрд рублей, что сопоставимо со значениями прошлого года. А соотношение чистый долг/OIBDA составило 2,3х против 2,7х за тот же период 2020 года (оба значения находятся в рамках нормы, менее 3х).

Также Ростелеком сохранил прогноз роста выручки и OIBDA в 2021 году минимум на 5%. Ранее компания прогнозировала, что выручка и OIBDA в 2021 может вырасти не менее чем на 5%. Капзатраты в 2021 году прогнозируются на уровне 110-115 млрд рублей без учета реализации госпрограмм.

Мы смотрим на отчет Ростелекома умеренно-положительно. Компания показала результаты чуть лучше ожиданий, хотя сохраняются факторы риска конкурентного и макроэкономического характера, способные оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов. Касательно дивидендных выплат новой информации не было. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир по акциям компании на уровне 109 руб. за бумагу, что дает потенциал роста 6% к текущей цене.

ПАО «Промсвязьбанк».