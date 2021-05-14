ИАЦ «Альпари»: Рынок продолжает продавать

Российский фондовый рынок вечером в четверг продает, негативный внешний фон тут не прошел стороной. Индекс МосБиржи спустился к 3643 пунктам и может отойти к 3600 пунктам. Индекс РТС поднялся до 1550 пунктам и может балансировать в пределах 1545-1555 пунктов.

На фоне падения цен на железную руду на китайском рынке, котировки отошли от рекорда 10 лет и корректируются, в минус ушли бумаги компаний металлургического сектора. Под давлением к вечеру оказались акции «НЛМК», «Мечела», «Северстали» и других.

Лучше рынка выглядят бумаги «ВТБ», где после коррекции вернулись покупатели. От области 0,0499/0,0500 руб. бумага вполне может вернуться сначала к 0,0525 руб., а если заход окажется результативным, то к 0,0530 руб.

От более серьезного снижения рынок удерживают акции гигантов — «Газпрома», «Роснефти» и других. В плюсе держатся привилегированные бумаги «Сбербанка». Акции «Магнита» тоже тянутся вверх, хотя пока все движение укладывается в рамки «боковика» 5062-5172 руб.

Валютная секция привлекает к себе сегодня повышенное внимание рублевым ралли. Это тем более необычно выглядит, поскольку нефть весь день провела в заметном минусе, а доллар на мировом рынке оставался в сильном положении. Не оставляет ощущение, что кому-то из крупных игроков очень нужна валюта, и в интересах отдельных участников рынок «топит» доллар. Выкупать эти продажи просто некому.

В общем, проще объяснить провал бакса зловещим сговором или стечением сродных обстоятельств, чем найти его реальную причину. Краткосрочно, доллар может спускаться к 74,00 руб., но после того, как утихнут эмоции, может вернуться в область 74,50-75,50. Евро торгуется по 89,33 руб. и может колебаться в коридоре 89,30-90,30 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»